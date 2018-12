Cum trebuie sa arate ritualul zilnic de ingrijire a tenului?

"Sunt obosită...Nu am timp... Fac alergie la cremele de fata... Nu suport fondul de ten...Cel mai bine imi curat fata cu apa si sapun...M-am dat cu toate cremele posibile si tot degeaba.". “Aud frecvent astfel de scuze pe post de explicatii, atunci cand incerc sa aflu in ce consta ritualul zilnic al clientelor mele ce imi calca pragul in cautarea solutiei miraculoase si rapide pentru tenul lor, ce prezinta de cele mai multe ori o problema.

De fiecare data, surprinderea lor este una maxima atunci cand afla ca solutia se afla in mainile lor.”, spune Ana Maria Margineanu – specialist estetica faciala.



Ce presupune acest lucru? In primul rand, sa nu ne bazam doar pe cunostintele noastre limitate in tipologia tipului de ten si sa apelam la un specialist pentru a ne incadra corect.



Exista nu mai putin de 9 tipuri de ten



Clasicele ten mixt, ten uscat, ten gras , apoi tenul cuperotic, casectic, ridat, axisfic, pletoric, etc., bineinteles ca fiecare tip de ten are caracteristici si recomandari de ingrijire diferite. Iata de ce nu putem folosi aceeasi crema precum mama, sora sau vecina.



“Primul pas si cel mai important ar fi sa nu cumparam produsele de ingrijire fara o recomandare avizata si astfel evitam sa le testam pur si simplu pe fata si implicit pe "buzunarul" nostru. In cabinetele de cosmetica deseori se gasesc produse profesionale de vanzar, dar cel mai important este ca, ai posibilitatea de a le testa inainte de achiziție in urma unei diagnoze efectuate corect. Simtim pe " pielea noastră " viteza secolului in care traim si ne afecteaza real tenul. Solutiile extreme precum chirurgia estetica vor fi tot timpul o opțiune, dar indiferent de momentul cand sau daca decidem sa apelam la astfel de solutii, nu va exclude niciodata ceea ce trebuie sa facem noi, femeile, acasa pentru aspectul fetei noastre.”, explica Ana Maria Margineanu – specialist estetica faciala.



Din ritualul zilnic de ingrijire nu trebuie sa lipseasca 3 pasi simpli:



1. Curatarea



“Presupune procesul de demachiere care se face obligatoriu seara si optional dimineata. Produsele de curatare se aleg in functie de varsta si bineinteles tinand cont de caracteristile tipului de ten. Exclus sa ne demachiem cu apa si sapun - distrugem filmul hidro- lipidic, astfel pielea nu se mai regenereaza corect si va prezenta rapid diferite anomalii. Fata noastra are nevoie de demachiere corecta si frecventa asa cum si corpul nostru are nevoie de dusul zilnic!.”, ne sfatuieste specialistul in estetica faciala.



2.



“Orice tip de ten are nevoie de acest pas si majoritatea femeilor il respecta. Greseala consta de obicei in alegerea cremei sau a faptului ca o schimbam des fara o cauza anume la prima sugestie primita din partea oricui, pe principiul: " E super buna si da rezultate rapid". Curiozitatea mea e alta.. de cate ori citim eticheta si cautam pe google sa intelegem termenii chimici si dermatologici?? Acest gest ne poate salva nu doar de alergii si reactii adverse dar si de lipsa de rezultat si implicit de bani aruncati pe fereastra.Ne aflam in sezon rece si ar fi bine sa stim ca pielea noastra se deshidrateaza mai rapid de la frig si implicit are nevoie de regenerare rapida a stratului de lipide.Citind eticheta produsului ales căutați sa contina concentratie mare de D-panthenol si emolient hiderolipid.Substantele active precum tetrapeptide-40 reduc eritemul pielii si alterarea vasculara, prezenta frecvent din cauza temperaturilor scazute pe timp de iarna.”, ne invata Ana Maria Margineanu – specialist estetica faciala.



3. Protejarea!



“Pasul acesta este cel mai des sarit si ignorat de catre multe femei, fara sa-i cunoasca importanta.