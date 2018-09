Cele mai eficiente echipamente de medicina estetica pentru o piele perfecta!

Dieta, celulita, vergeturi, riduri, tonifiere sunt doar cateva probleme cu care ne confruntam zilnic. Pentru o piele perfecta si un ten luminos, industria de beauty ne vine in ajutor cu cele mai noi 3 echipamente care imbina perfect tehnici faciale si corporale, fiecare dintre ele avand un alt mecanism de functionare si lucrand fiecare pe un alt segment/tesut. Cele 3 aparate reprezinta cele mai noi si mai spectaculoase inovatii in industria frumusetii corporale si faciale. Iata cum functioneaza si cum ne ajuta cele 3 echipamente din industria de beauty, sa corectam micile imperfecțiuni inestetice ale pielii.



Radiofrecventa Premium – tonifiere profunda aproape instantaneu



O noua inovatie in domeniul infrumusetarii revolutioneaza tehnicile de slabire: tehnologie cu radiofrecventa duala (0,3 Mhz si 0,5 Mhz) pentru eliminarea grasimilor stocate in tesuturi. Tratamentele bazate pe radiofrecventa contureaza, tonifica, netezesc si “ridica” fara a leza tesuturile. Terapia cu radiofrecventa este complet sigura, non-invaziva si non-agresiva pentru corp. Noutatea absoluta consta utilizarea a doua tehnologii: CET care patrunde 3-5 cm, cu efect excelent anticelulitic dar mai ales noua tehnologie RET care, patrunde acum mult mai profund (9-12 cm subcutanat), actionand asupra grasimii de profunzime care era si cel mai greu de tratat.

Tratamentul este recomandat pentru toate varstele, nu este invaziv si nu necesita perioada recuperatorie. Este ideal pentru: persoanele cu piele flasca: femei care au nascut recent, sani lasati, piele flasca in zona coatelor si a genunchilor (recunoscuta pentru dificultatea cu care se remodeleaza); pentru refacerea conturului corporal in cazul celor afectate de inesteticul aspect de coaja de portocala dar si pentru reintinerirea tenului si atenuarea efectelor imbatranirii: riduri, aspect matifiat, piele flasca.



Premium RF este un echipament complex de radiofrecventa, cu efect termic selectiv asupra tesuturilor (termolipoliza selectiva) si de diatermie, patrunde in tesuturi si produce arderea graduala a grasimilor stocate. Termolipoliza este selectiva deoarece temperatura actioneaza in primul rand asupra adipocitelor cu volum mare de grasimi si mai putin asupra celor cu volum mic. Rezultatul* imediat este o egalizare a tesutului adipocitar si diminuarea accelerata a aspectului de coaja de portocala. Aceasta termoterapie prin incalzire locala cauzeaza o constricitie imediata a fibrelor de colagen si stimuleaza formarea de noi fibre elastice.



Radiofrecventa Premium RF - ofera o profunda tonifiere conferita aproape instantaneu. La nivel corporal, radiofrecventa recontureaza si redefineste liniile siluetei. Se poate observa chiar cum actiunea termolipolitica a undelor de radiofrecventa continua si dupa incheierea sedintei: pacientul resimte in continuare o caldura la nivelul zonei tratate. Actioneaza asemeni unui corset cu efect spontan de tightening. Vorbim de o reconturare ce reda linia perfecta a siluetei. La nivel facial, radiofrecventa netezeste si uniformizeaza ridurile, intinereste tenul prin cresterea productiei de colagen endogen. Termoterapia generata de radiofrecventa imbunatateste textura si aspectul general al tenului de la prima sedinta.Este singura terapie care elimina barbia dubla si reface volumetria la nivel facial.





Regenix/ HIFU facial + corporal – un echipament cu adevarat spectaculos



Utilizeaza o tehnica non-invaziva care inlocuieste liftingul chirurgical, nu necesita timp de recuperare. Procedura poate fi aplicata tutoror persoanelor, indiferent de varsta. Echipamentul beneficiaza de o varietate de transmitatoare pentru diferite niveluri ale pielii. Actioneaza prin ultrasunete focusate de intensitate ridicată asupra fiecărui strat al pielii. HIFU cea mai noua tehnologie nechirurgicala FACE LIFTING, lifting barbie dubla si sprancene.

Numita si hipertermie conformationala HC, HIFU( high intensity focused ultrasounds) a fost descoperita si aplicata inca din anii 60 in lumea medicala. De atunci a existat o preocupare continua pentru gasirea celor mai performanti parametri ai ultrasunetelor pentru distrugerea diferitelor tipuri de cancere localizate. Din 2009 Romania se inscrie in TOP 4 al tarilor din Comunitatea Europeana care folosesc tehnologia HIFU in spitale.Inceputul anilor 2000 inscrie HIFU in varful terapiilor estetice cu beneficii imediate si de lunga durata cu aprobare FDA. HIFU este o metoda inovatoare, non-invaziva si net superioara oricaror alte metode de lifting nechirurgical. El foloseste energia acustica cu proprietăți unice ce îi permit să ocolească suprafața pielii pentru a trata in adâncime , singura terapie ce ajunge la nivel SMAS, fiind de neegalat de către orice alt dispozitiv de cosmetica non-invaziva.Aplicabilitate si efecte: redefineste ovalul si volumetria fetei; ridica pometii; modeleaza barbia dubla; lifting pleoape superioare si sprancene; reduce ridurile adanci, inclusiv nasolabiale;; tonifica pielea; corectia ptozei gravitationale; resuspensia tesuturilor; reduce cicatricile; lifting instant fata, gat si zona decolteului; reduce pungile de sub ochi; liftarea tegumentului la nivelul bratelor, interiorul coapselor, abdomen, fese; scadere in centimetri.Sculptor inglobeaza cele mai performante si eficiente terapii de slabire, remodelare, tonifiere, anticelulitice si reintinerire care se pot imbina intr-un protocol perfect cu rezultate vizibile imediat. Sculptor combina 5 tehnologii pentru a oferi rezultate complexe si trateaza: celulita, tegumentul flasc, adipozitatile localizate, ridurile, petele pigmentare,. Acest echipament de Medicina Estetica este primul echipament ce combina 5 terapii diferite cu rezultate* excelente atat pentru corp cat si pentru fata.Terapiile Sculptor sunt :CORPORAL

• HImFU – terapie unica, patentata pentru slabire localizata prin unde focalizate care distrug garantat si in siguranta 7-8milioane adipocite – rezultatele sunt masurabile in centimetri pierduti dupa fiecare sedinta;

• CrioRadiofrecventa – o alta terapie unica ce combina concomitent criolipoliza (-15 grade) cu radiofrecventa (65 grade) monopolara sau multipolara (in functie de gradul de celulita): efecte spectaculoase pe parte de liftare, compactare, anticelulitic si laxitate;

• Masaj transdermic DermoHealth cu tehnologie LED Laser – ridica, modeleaza, recontureaza.



FACIAL

• CrioRadiofrecventa – lifting facial restructurant pentru redefinirea conturului facial, poate fi folosit inclusiv pe tenul cuperotic;

• Radiofrecventa tetrapolara – antirid, tonifiant, liftare, pielea lasata a gatului, barbie dubla;

• Dermohealth + DermoLED – efecte rapide pentru tratamente anticearcan, pungi sub ochi, detoxifiere faciala, cresterea elasticitatii, stimulare fibroblaste ;

• Microdermoabraziune cu pulbere de diamant cu stickuri de unica folosinta de diferite granulatii, pentru diferite tipuri de ten, pentru stimularea regenerarii epiteliale

Sculptor este un echipament premium ce poate fi gasit in clinici si saloane exclusiviste si beneficiaza de omologari FDA si Cofepris. Tratamentele oferite de Sculptor sunt concepute atat pentru femei cat si pentru barbati. Sculptor a fost conceput in Argentina dupa 3 ani de cercetari stiintifice, teste si omologari de catre producatorul de echipamente medicale si estetice Body Health. ROWE este importator unic si distribuitor exclusiv in Romania si Republica Moldova al celor trei echipamente.



*Rezultatele nu sunt garantate. Acestea pot varia în funcție de persoană