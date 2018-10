Cand si cum luam decizia procedurii de ridicare a sanilor

Operatia de ridicare a sanilor este cunoscuta si ca lifting mamar sau mastopexie. Este o interventie chirurgicala ce consta in elevatia si remodelarea conturului sanului lasat.

Cauzele lasarii sanilor sunt multiple si pot include factori precum:



• pierderea elasticitatii pielii

• efectele gravitatiei

• fluctuatiile in greutate

• un program sever de dieta

• sarcina sau alaptare



Un alt factor important il reprezinta imbatranirea, care determina modificari ale sanilor prin pierderea volumul tesutului adipos si scaderea elasticitatii tegumentare.



In principiu, nu exista o limita de varsta in ceea ce priveste efectuarea acestei operatii. Cu toate acestea, specialistii in chirurgie plastica recomanda efectuarea mastopexiei numai dupa ce sanul devine matur. Este indicat ca liftingul sa fie facut dupa sarcina, deoarece sanul se va lasa din nou.



Din punct de vedere clinic, recomandam mastopexia atunci cand sanii sunt lasati si isi pierd fermitatea, fie complexul areolo-mamelonar este pozitionat sub linia santului inframamar.



Pacienta reprezinta o candidata ideala daca:

• este fizic sanatoasa

• greutatea ei este constanta, nu prezinta fluctuatii

• o deranjeaza faptul ca sanii au inceput sa se lase si au pierdut fermitatea

• un san este mai lasat decat celalalt

• mameloanele sunt pozitionate in jos sau sub santul inframamar.



Cu 2 saptamani inainte se efectueaza o serie de analize, astfel incat, daca se observa o problema de sanatate ce face pacienta incompatibila cu operatia, sa fie timp pentru a se remedia.

Postoperator este necesar sa se prescrie antibiotice care previn infectia. In caz de posibile dureri, care sunt suportabile, se vor prescrie antiinflamator si antialgice. De asemenea, pacienta trebuie sa se prezinte la controale periodice, in vederea evaluarii operatiei, pentru a preveni infectiile si a se schimba pansamentele. Dupa aproximativ 3 saptamani, pacienta isi poate relua ritmul normal de viata. Pana atunci, se recomanda sa evite activitatile fizice moderate si intense si miscarile bruste si ample. Postoperator va ramane o cicatrice, care in cele din urma va fi cat mai putin vizibila.

Pacienta va purta o bustiera compresiva, cu scopul de a asigura confort si de a limita edemul inflamator.

Impreuna cu aceasta operatie se poate efectua, fara nicio problema, si insertia implanturilor mamare.

De multe ori chiar, este necesara si o mastopexie in combinatie cu augmentarea mamara, deoarece numai implantul nu va reusi sa genereze ridicarea sanilor si doar volumizarea lor, fara lifting, va genera un efect inestetic si neplacut pentru pacienta.

Dr. Andrei Gregorian, Manager Clinica Estetica