Brandul Nomasvello a inaugurat cel de-al 49-lea salon de infrumusetare, in Mures

Franciza Nomasvello, cea mai mare retea de saloane de infrumusetare din lume, specializata in epilare definitiva si terapii faciale cu IPL, a deschis recent Nomasvello Mures, al 49-lea salon al retelei. Noul beauty center are un aspect modern si finisaje de inalta calitate, fiind situat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr 80. Salonul ofera locuitorilor din Mures servicii premium de intretinere faciala si corporala, la preturi fixe si unisex, care incep de la doar 18 eur pe zona, pe sedinta. Personalul este specializat, instruit dupa un protocol de lucru international, iar echipamentele de lucru utilizate sunt marca proprie si de ultima generatie. Toti clientii care au luat parte la evenimentul de inaugurare s-au bucurat de surprize dulci, de o tombola cu premii atractive si de oferte de nerefuzat, cu pana la 50% discount.Echipa Nomasvello Mures este specializata in: epilare definitiva si rejuvenare cu lumina intens pulsata, terapii faciale Proskin si tratamente intensive pentru orice tip de ten, pe baza produselor profesionale Nomasvello. Aceste proceduri inovatoare sunt unisex si reprezinta solutia non-invaziva pentru rezolvarea unor probleme medicale precum: foliculita, ridurile, petele si urmele de la acnee.Mai mult, brandul Nomasvello detine un protocol de lucru patentat, denumit Sun&Safe, care permite epilarea definitiva si pe piele bronzata, in conditii de maxima siguranta si eficienta.Nomasvello a fost infiintat in anul 2007, in Spania si in prezent numara peste 1.200 de centre, regasite in 16 tari de pe 3 continente si mai mult de 1 milion de clienti multumiti. Brandul a intrat pe piata autohtona in anul 2010, deschizand 49 de centre de infrumuseţare in doar 9 ani. Brandul No+Vello este prezent de 6 ani in Top 100 Cele mai Bune Francize din Lume, ocupand Locul 1 pe segmentul SPA, de Ingrijire Personala.Nomasvello Mures isi asteapta clientii cu campanii lunare atractive si cu abonamente personalizate, cu pana la 30% discount.Cardul de fidelitate care permite efectuarea de tratamente gratuite este oferit tuturor clientilor, inca de la prima plata in centru. Mai mult, toti cei interesati beneficiaza GRATUIT de Testarea Epilarii Definitive si de Diagnoza Faciala Woodlamp.