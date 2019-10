Beneficiile acidului salicilic pentru tenul gras

Acidul salicilic este un agent exfoliant cu o structura similara cu cea a aspirinei, care deschide porii, contribuind la vindecarea mai rapida a ranilor si la reglarea sebumului in exces. Acesta este extras din scoarta de salcie si este utilizat de secole intregi in scopuri medicale, dar si in tratamentele de infrumusetare, avand multiple efecte benefice asupra pielii.

Beneficiile acidului salicilic

Acidul salicilic are efect anti-acneic, antiinflamator si antibacterian. Mai mult, el lupta activ impotriva microorganismelor care dauneaza pielii. Acest tip de acid contribuie la regenerarea celulara si la un aspect intinerit al pielii, eliminand impuritatile, celulele moarte si excesul de sebum. Mai mult, are rolul de a desfunda porii si, astfel, de a minimiza riscul de aparitie a punctelor negre si a cosurilor.

Ce tipuri de ten trateaza acidul salicilic

Acidul salicilic are rol exfoliant si usuca pielea, de aceea trebuie folosit cu masura si conform recomandarilor unui specialist. In principal, el trateaza tenul gras sau acneic, care are cea mai mare nevoie, pentru a reduce sebumul, punctele negre si urmele de la acnee. Insa, se poate aplica cu succes si pe tenul mixt, pe tenul pigmentat sau ridat, caci contribuie la aparitia de noi celule de colagen si elastina.

Unde se regaseste acidul salicilic

Acidul salicilic se regaseste in numeroase produse de ingrijire a pielii, insa recomandarea specialistilor este sa se foloseasca doar produse profesionale dermato-cosmetice.

Ideal ar fi ca, inainte de a-ti achizitiona un produs pe baza de acid salicilic, sa afli cu exactitate ce tip de ten ai, printr-o diagnoza faciala, oferita gratuit de catre centrele Nomasvello . Ulterior, poti opta pentru spray, masca faciala sau fiola faciala, care se aplica o data pe saptamana, pentru un efect de exfoliere a celulelor moarte si de reglare a sebumului. De asemenea, aceasta substanta activa se regaseste si in fluidul facial cu acid salicilic sau in gelul de curatare faciala Nomasvello, cu rol de demachiant, aceste produse fiind recomandate a se utiliza zilnic.

Utilizarea in exces a acidului salicilic sau pe un ten sensibil sau uscat poate duce la iritatii la nivelul pielii, descuamari, senzatii de arsura sau usturime.

Iata de ce sfatul specialistilor este esential in asigurarea unui tratament optim.Insa, daca vrei sa ai un ten cu aspect intinerit, fresh si fara imperfectiuni, acidul salicilic iti poate fi un bun aliat, folosit in cantitati moderate.