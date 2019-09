Ai grijă de părul tău cu gama Dove Nutritive Solutions

Orice femeie își dorește ca părul ei să arate impecabil în fiecare zi - să fie sănătos și strălucitor, să fie întotdeauna coafat sau să aibă culoarea perfectă. Părul are de suferit, însă, de fiecare dată când îl aranjăm – de la vopsitul frecvent, la coafarea zilnică a acestuia cu diferite dispozitive precum placa, ondulatorul sau feonul - toate acestea influențând aspectul părului, într-un fel sau altul.Dove te încurajează să fii creativă cu părul tău, fără să îți fie teamă că îl vei deteriora. Astfel, Dove îți pune la dispoziție gama Dove Nutritive Solutions, gamă care oferă firului de păr exact îngrijirea de care are nevoie și previne 90% din degradarea* acestuia chiar înainte să se întâmple.Gama este îmbogățită cu tehnologia Keratin Repair Actives, care ajută la refacerea firului de păr în profunzime, datorită ingredientelor active ce pătrund în fibra firului de păr și întăresc cu fiecare spălare proteinele regăsite în aceasta. Firul de păr devine mai puternic, astfel încât despicarea și ruperea acestuia cauzate de rutina zilnică rămân de domeniul trecutului. Pe termen lung, aceste ingrediente active continuă să acționeze și să fortifieze firul de păr cu fiecare spălare.De asemenea, micile particule de silicon se distribuie pe toată suprafața părului asigurându-i protecție îndelungată, hidratare și un aspect sănătos.Toate variantele din gama Dove Nutritive Solutions se bucură de această tehnologie și oferă, în același timp, soluții pentru diferite tipuri de nevoi ale părului. Fie că dorești să îl protejezi de agresiunile zilnice, să îți păstrezi intensitatea culorii părului vopsit sau să îi oferi acestuia mai mult volum, părul tău primește răsfățul și îngrijirea potrivită.Dacă îți place să îți aranjezi părul și să ai un look diferit de fiecare dată, Dove recomandă șamponul și balsamul Dove Intensive Repair, potrivite pentru părul degradat.Șamponul Dove Intensive Repair folosește elemente nutritive pentru a opri degradarea părului din interior. Împreună cu balsamul, asigură hrănirea în profunzime a oricărui tip de păr pentru ca tu să te simți liberă să te coafezi așa cum îți dorești și, în acelasi timp, să te bucuri de un păr mai rezistent și sănătos.*ruperea părului degradat din cauza pieptănării folosind șampon+balsam; Dove vs. șampon obișnuit