Testul de personalitate care îți arată dacă relația ta va funcționa. 14 milioane de oameni l-au făcut deja

O relație sănătoasă îți aduce în viață dragoste, susținere și momente frumoase. Acest test te ajută să-ți dai seama dacă ai partenerul potrivit.

Exploratorul (dopamină): Atras de cine îi seamănă

O metodă potrivită pentru a afla dacă ești în relația corectă este testul de personalitate pe care l-au încercat 14 milioane de persoane (conform platformei Well and Good), conceput de antropologul Helen Fisher. Ea are o teorie despre faptul că unii dintre noi sunt fericiți cu un partener care le seamănă, iar alții se înțeleg de minune cu persoane total diferite, scrie Women’s Health.În cartea „Why Him? Why Her? How to Find and Keep Lasting Love” („De ce el? De ce ea?” Cum să găsești și să păstrezi dragostea de durată), publicată în 2010, Fisher scrie că există patru tipuri de personalitate, determinate de patru neurotransmitatori din creier.Astfel, personalitatea fiecăruia dintre noi este trasată de una dintre aceste substanțe chimice și asta decide cu cine suntem compatibili.Testul e disponibil aici , iar după completarea acestuia, în funcție de rezultatul obținut, afli cu care dintre aceste tipare te potrivești și dacă ești atrasă de cineva care îți seamănă sau care are o personalitate total opusă.Exploratorii sunt liberi prin definiție.Trăsăturile lor au legătură cu eliberarea dopaminei în creier. Le plac noutățile și sunt dispuși să-și asume riscuri ca să experimenteze aventuri mentale și fizice. Sunt optimiști, energici, spontani, flexibili mental, adesea generoși, foarte curioși și creativi.Deseori, ei caută un partener care să-i însoțească în aventurile lor: un alt explorator. Pentru că sunt prietenoși și debordează de entuziasm, au cel mai mic interes pentru reguli și programe și n-au niciun chef să-i controleze pe alții în loc să-i facă repede să se simtă confortabil.Exploratorii sunt foarte buni ascultători, dar și foarte vorbăreți.Sunt indiscreți, așa că intră în vorbă cu tine ca să-și satisfacă curiozitatea. Dar tind să caute cât de multă libertate și varietate pot avea până când intră într-o relație. Citește continuarea pe andreearaicu.ro...