Cum să porți puloverul cu blugi - 6 idei

Una dintre cele mai simple combinații de ținute pentru sezonul rece este formată din pulover și blugi. Nu trebuie să faci vreo investiție majoră pentru că în mod sigur ai deja în colecția ta de haine aceste piese de bază.

Dar cum poți purta jeanșii și puloverul astfel încât să obții un look interesant și trendy? Din fericire, există numeroase variante. Festivalurile de modă din acest an și în mod deosebit bloggerițele, fashionistele și modelele care au fost invitate au demonstrat prin ținutele lor cât este de simplu să ai un look șic cu doar două piese vestimentare de bază: blugii și puloverul. Iată câteva idei pentru a arăta impecabil atunci când porți blugi și pulover în această iarnă:





Pulover supradimensionat și blugi skinny

De câțiva ani, puloverele supradimensionate se mențin în tendințe. Le poți purta foarte simplu cu jeanși, iar alegerea potrivită sunt modelele de jeanși skinny. Dacă porți pulovere supradimensionate cu pantaloni largi, riști să amplifici efectul de volum, ceea ce te dezavantajează, mai ales dacă ești mignonă. Modelele de pulover tricotate masiv sunt confortabile și îți oferă un look relaxat.





Pulover drept și blugi evazați

Blugii evazați au avut parte de o revenire spectaculoasă în acest sezon. Iar dacă vrei să-i incluzi în ținutele tale din acest sezon, îi poți asocia cu puloverele tricotate cu model drept, vertical. Vei obține un efect vintage dacă alegi un pulover cu decolteu tip V și dungi în zona gulerului și manșetelor, detalii care amintesc de stilul anilor '70. Asociază cu pantofi sau cizme cu toc gros pentru a amplifica acest efect interesant.





Blugi albi și pulover pastel

În acest sezon se poartă blugii albi, pe care îi poți asocia destul de simplu cu pulovere groase în nuanțe deschise. Asocierea dintre jeanși albi și pulover în nuanțe pastel a putut fi observată destul de mult în timpul festivalurilor de modă din această toamnă, în rândul invitatelor care au participat la prezentările de modă.Deși blugii albi nu sunt prima opțiune la care te gândești pentru sezonul rece, se pare că sunt în tendințe în iarna 2018/2019, și arată excelent în asociere cu pulovere în nuanțe deschise.





Pulover băgat în pantaloni

O altă modalitate inedită de a purta combinația de jeanși și pulover este aceea de a asocia blugii cu croială largă cu un pulover strâns pe corp, pe care îl poți băga în pantaloni. De aceea, ai nevoie în acest caz de un pulover tricotat fin, care poate fi băgat complet în pantaloni. Îți vei evidenția astfel talia și vei pune în valoare modelul larg al blugilor. Dacă optezi pentru un pulover gros sau masiv, atunci îl poți băga în pantaloni în partea din față.





Pulover elegant cu blugi rupți

Dacă vrei o ținută rafinată de zi, atunci poți încerca un look pe cât de simplu, pe atât de interesant.Este vorba despre asocierea dintre puloverul cu model elegant și jeanșii rupți. Contrastul dintre aceste piese te va ajuta să creezi o ținută deosebită. Alege un pulover texturat, cu model interesant, sau unul cu aplicații precum cristale sau perle. Poartă-l cu blugi fanjurați și ghete sau pantofi cu toc.





Pulover mulat și pantaloni largi

Un pulover strâns pe corp este piesa perfectă care poate fi purtată împreună cu o pereche de pantaloni cu croială largă. Îl poți băga în pantaloni astfel încât să-ți accentuezi talia. De asemenea, creează un echilibru excelent cu pantalonii largi, astfel încât ținuta ta să nu aibă prea mult volum. Asociază ținuta cu ghete albe în stilul anilor '80, care sunt în trend sezonul acesta.