Ce ținute au purtat vedetele la gala CFDA

Desfășurată marți noaptea la Brooklyn Museum, Gala CFDA a fost găzduită de actrița Issa Rae. Este pentru prima dată după cinci ani când gazda evenimentului a fost o femeie.

Gala din acest an a marcat câteva premiere importante. Este pentru prima dată când a avut loc în Brooklyn, pentru prima dată când a fost prezentată de o femeie de culoare și pentru prima dată când s-a decernat premiul Influencer Award, acordat lui Kim Kardashian. În acest an, premiul cel mare oferit de CFDA a fost primit de modelul Naomi Campbell.

The Council of Fashion Designers of America (CFDA) a fost fondat în anul 1962 de publicista Eleanor Lambert și este o asociație non-profit care include peste 450 de designeri americani de modă.În afara Galei Premiilor CFDA, desfășurate anual, scopul consiliului este acela de a susține noile talente din lumea designului de modă, tinerii designeri fiind susținuți financiar în prima parte a carierei cu ajutorul fondurilor donate de membrii consiliului.