6 sfaturi de stil de la o bloggeriță de modă în vârstă de 44 de ani

Conceptul de stil adaptat vârstei este complet depășit. Ținutele uimitoare nu înseamnă să respecți reguli stricte în ceea ce privește lungimea fustei sau înălțimea tocurilor. Înseamnă să porți cu încredere ceea ce îți place cel mai mult.

Stilul impecabil este, de asemenea, un proces continuu. Implică numeroase încercări, erori și alegeri nu tocmai bune. Cele mai multe femei își definesc cu adevărat stilul după vârsta de 30 sau 40 de ani.





Una dintre femeile care știu că stilul vine odată cu experiența, nu urmând regulile, este Nikki, o bloggeriță în vârstă de 44 de ani din Anglia. Cunoscută pe Instagram drept @40notfrumpy, aceasta a dezvăluit pentru redonline.co.uk care sunt secretele unui stil perfect după vârsta de 40 de ani.





Îndrăznește să porți culori puternice și imprimeu leopard





"Pentru mine a fost o piatră de hotar când am împlinit 40 de ani. Eram supraponderală, aveam tensiunea arterială mare și îmi doream să fiu sănătoasă. Am reușit să slăbesc 19 kilograme. Iar după ce am slăbit, mi-am redescoperit dragostea pentru modă și am început să port lucruri pe care mereu mi le-am dorit, dar nu am fost niciodată suficient de curajoasă să le încerc. În prezent, când ies din casă, îmi place să port imprimeu leopard și culori intense. Moda ar trebui să fie distractivă. Altfel care ar fi scopul?", a declarat Nikki.









Îmbracă-te pentru tine, nu pentru ceilalți





"Nu mă gândesc niciodată 'Nu pot sa port asta pentru că am 40 de ani'. Te poți adapta treptat. Astfel că port în continuare blugi rupți, dar mă asigur că zonele rupte nu sunt prea sus pe picior. Îmi cumpăr în continuare lucruri din magazinele din care mi-am cumpărat întotdeauna. Dacă oamenii se uită, grozav, lasă-i să se uite!", spune bloggerița de modă.





Transformă Instagram în platforma ta personală





"Cred că Instagram a ajutat mult în schimbarea percepției asupra cum ar trebui femeile de peste 40 de ani să se îmbrace. Stilul meu a dorit întotdeauna să iasă la suprafață, dar s-a îmbunătățit foarte mult de când activez pe Instagram pentru că sunt numeroase alte femei stylish din categoria mea de vârstă.Este o comunitate minunată și toată lumea împărtășește idei", mai spune Nikki.





Găsește-ți zona de confort





"Urmez trendurile, dar în anumite limite. Învăț permanent ce mi se potrivește și stau departe de ceea ce știu că nu mi se potrivește", spune bloggerița. Stilul fără vârstă începe prin a te cunoaște pe tine și a ști ce te reprezintă. Alege hainele în care te simți cel mai confortabil, fie că este vorba de costume perfect croite formate din pantaloni și sacou sau fuste în stilul anilor '50. Este vorba și despre detaliile aparent mărunte. Sutienele care îți vin perfect, lenjeria intimă care te face să te simți sexy sau accesoriile care te fac să te simți specială contează la fel de mult ca și hainele pe care le porți.





Investește în produse de calitate





"Pe măsură ce înaintezi în vârstă cresc de obicei și veniturile, astfel că îți poți permite produse de calitate mai bună, ceea ce face diferența.Materialul subțire și ieftin nu avantajează pe nimeni, prin urmare alege cea mai bună calitate pe care ți-o poți permite pentru piesele care rezistă", recomandă bloggerul britanic.





Când ai îndoieli, păstrează ținuta simplă și accesorizează ca un star rock





"M-am simțit mereu bine în ținute simple, clasice. Iubesc combinația de sacou cu jeanși și tricou. Dar adaug un plus de originalitate și ceva din stilul unui star rock cu ajutorul unor cercei masivi, a unei perechi de pantofi sport sau cu imprimeu, o jachetă în stil militar sau un element cu imprimeu leopard", mai spune bloggerița.