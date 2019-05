5 modele de sandale care sunt foarte populare pe Instagram

Totul devine și mai simplu atunci când observăm că unele modele de sandale se fac remarcate, fiind purtate de cele mai multe fashioniste.

În ceea ce privește trendurile pentru anul acesta, se poate spune că există două principale influențe. În primul rând avem de-a face cu sandalele cu barete subțiri și toc, inspirate de moda anilor '90. Poartă denumirea de sandale "naked" pentru că acoperă foarte puțin pielea și lasă impresia că picioarele sunt goale.

La polul opus se află un model complet diferit de sandale. Este vorba despre sandalele masive și practice, cu velcro, care este cunoscut mai bine sub denumirea de "arici". Astfel de sandale sport sunt incluse în ținutele feminine de zi, rezultatul fiind un contrast interesant.

Iată care sunt cele mai populare modele de sandale de pe Instagram pentru sezonul primăvară-vară 2019:

Cele mai multe fashioniste care au adoptat trendul sandalelor practice cu arici aleg aceste creații Prada. Fără îndoială, reprezintă unul dintre cele mai populare trenduri în materie de încălțăminte pentru vara 2019. Nu doar că sunt foarte comode și practice, dar îți oferă în același timp un look original și interesant, potrivit pentru ținutele relaxate de zi.

Sandalele cu barete subțiri și toc sunt inspirate de moda anilor '90 și au cucerit cu rapiditate fashionistele din întreaga lume.Au un aspect retro interesant și sexy, care te ajută să adaugi un plus de feminitate oricărei ținute. Papucii de tip mules cu barete subțiri și toc lat arată la fel de bine, iar acest model al brandului By Far se pare că le-a cucerit pe majoritatea iubitoarelor de modă.