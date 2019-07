20 cele mai sexy ținute purtate de Rita Ora

Cântăreața britanică Rita Ora este un adevărat cameleon în lumea modei. Vedeta în vârstă de 28 de ani are un stil vestimentar îndrăzneț și își face des apariția pe covorul roșu, dar și pe scenă, purtând ținute cât se poate de sexy.

Nu doar că alege piese vestimentare provocatoare, dar Rita a devenit specialistă în combinarea diferitelor stiluri astfel încât să obțină de fiecare dată look-uri originale și interesante.





Artista, originară din Kosovo, nu se teme să poarte ținute riscante și nonconformiste atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi. Arată excelent în rochii elegante, cu crăpături pe un picior și decolteuri adânci, dar și compleuri sofisticate formate din pantaloni și sacou. Cântăreața britanică postează des pe rețelele de socializare imagini în care apare purtând haine cât se poate de provocatoare. De la rochii transparente din plasă și până la rochii realizate din pene și puf, Rita pare să le fi încercat pe toate.





Starul pop este atât de îndrăgostit de modă încât poartă numeroase ținute în aceeași zi.În timpul unei deplasări la New York, Rita a purtat nu mai puțin de cinci outfit-uri diferite, spre încântarea fanilor și a paparazzilor care au urmărit-o la fiecare pas.





Rita Ora s-a născut pe data de 26 noiembrie 1990 în Pristina, fosta Republică Socialistă Iugoslavia, actuala Republică Kosovo. Părinții săi sunt albanezi și au părăsit orașul natal pentru a se stabili în Anglia în timpul războiului din Kosovo, când Rita avea un an. Aceasta și-a făcut debutul în muzica pop în anul 2012, cu hitul "Hot Right Now", cântat împreună cu DJ Fresh.



Foto: Hepta