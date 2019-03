Cum va fi anul 2019 pentru zodia Vărsător

Vărsătorul este guvernat de Uranus şi este un semn de aer, la fel ca Gemenii şi Balanţa. 2019 va fi diferit pentru el. Cât de diferit depinde doar de deciziile pe care le-a luat în ultimii doi ani.

Decanii zodiei Vărsător

Oportunităţi personale pentru Vărsător:

Limitări personale pentru Vărsător:

Cum stă Vărsătorul cu banii?

Cum stă Vărsătorul cu dragostea?

Cum evoluează Vărsătorul în carieră?

Cum stă Vărsătorul cu sănătatea?

Cei născuţi în primul decan al Vărsătorului sunt influenţaţi de Venus şi vor avea parte de realizări financiare, împliniri în relaţia cu partenerul şi şansa oficializării acesteia.Nativii născuţi în cel de-al doilea decan sunt influenţaţi de Uranus. În 2019, revin în lumina reflectoarelor vechi colaborări, au loc negocieri de contract şi şanse de dezvoltare profesională.Cei născuţi în cel de-al treilea decan sunt influenţaţi de Lună şi de Uranus. În 2019, aceştia vor beneficia de surse suplimentare de energie şi dezvoltare spirituală sau de dorinţa de a începe ceva nou.Neptun este singura planetă majoră care se poziţionează în semnul tău şi în acest an îi va influenţa în special pe cei născuţi în perioada 1-7 februarie. Cei atraşi de artă îşi pot urma visul sau îşi pot lărgi cercul de cunoştinţe din acest domeniu. Începutul anului este un moment bun pentru acţiuni personale.Pierderea simţului realităţii, încrederea în noroc sau pur şi simplu lipsa atenţiei atunci când te ocupi de chestiuni financiare sunt zone care ţi-ar putea provoca frustrări inutile în acest an.Uranus, planeta schimbării şi a acţiunilor inovatoare intră acum în sectorul tău financiar şi va râmâne timp de 7 ani.Mulţi nativi vor dori să schimbe ceva în acest domeniu, deoarece veniturile lor fluctuează. Mijlocul lunii mai ar fi un moment bun pentru a face un bilanţ, în special acolo unde nu merge treaba.În acest an, ar putea apărea în viaţa ta oameni interesanţi şi creativi. Îţi măreşti cercul de prieteni printr-un grup nou la care aderi la începutul anului. Din iunie până la începutul lunii octombrie apar oportunităţi pentru parteneriate şi relaţii de toate tipurile. Între 26 august şi 10 septembrie pot exista confruntări.Unii nativi vor decide să lucreze pe cont propriu în acest an, pe când alţii văd necesar să găsească o poziţie care să le satisfacă nevoile.Luna mai, de la sfârşitul lunii august până la jumătatea lunii septembrie şi mijlocul lunii noiembrie sunt momente în care pot apărea schimbări pe plan profesional.Acesta este un domeniu căruia trebuie să îi acorzi o atenţie deosebită în acest an, deoarece ai putea simţi o anumită presiune fizică. Poţi face faţă acestei situaţii din iulie până în septembrie când ţi se va oferi o soluţie la o problemă mai veche. Aceasta este perioada în care este de preferat să cauţi ajutor specializat în ceea ce priveşte sănătatea.