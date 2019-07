Cele mai melancolice 5 zodii. Te numeri printre ele?

Sunt sensibile, serioase şi exagerează cu critica la adresa lor!

Care sunt zodiile cele mai melancolice?

Fecioara

Scorpion

Peşti

Rac

Capricorn

Chiar dacă cineva care este melancolic poate fi deprimat, nu e întotdeauna vorba despre o depresie clinică. Oamenii care sunt melancolici sunt sensibili, autocritici, serioşi şi se simt deseori neînţeleşi.De asemenea, aceste stări pot face parte din personalitatea lor şi, dacă luăm în calcul astrologia, există unele zodii mai predispuse la melancolie.Dacă eşti o persoană optimistă, poate fi o provocare pentru tine să ai un partener melancolic. Unii oameni fac orice pentru a-şi înselesi partenerul sau pentru a-i induce o stare pozitivă, dar acest lucru nu funcţionează întotdeauna.Lucrurile care îi plac unei Fecioare indică o personalitate melancolică, iar acestea se referă la cele care sunt la locul lor, linişite şi de calitate. Cu alte cuvinte, preferă ordinea în această lume haotică. Fecioara nu se uită la lucrurile care nu au o valoare reală, ea tinde să nu fie atrasă de ceva sau cineva care este doar drăguţ. Are nevoie de o substanţă care să îl susţină. Se bucură să iasă şi să fie împreună cu alţi oameni, dar se simte foarte confortabil doar cu ea însăşi. Nu are o nevoie disperată de a fi în jurul altora.Scorpionul îşi ia relaţiile foarte în serios. El preferă să cunoască pe cineva la un nivel mai profund decât să aibă o relaţie ocazională. E introspectiv şi adesea se simte neînţeles. E mândru de el însuşi şi de realizările lui. Nu îi place să-şi ascundă trofeele, premiile sau diplomele. De fapt, le va pune la loc de cinste, astfel încât toată lumea să le poată vedea.Are stări de dispoziţie definite care se pot agrava dacă se simte copleşit sau dacă viaţa lui devine prea complicată.Peştii sunt sensibili şi tind să simtă lucrurile la un nivel extrem de profund. Au gusturi simple şi ştiu ce le place şi ce nu. Acest lucru e valabil mai ales atunci când vine vorba de artă, deoarece le plac formele şi culorile. Ei pot fi răniţi cu uşurinţă şi trăiesc în trecut, întrebându-se ce a mers prost şi ce ar fi putut să facă mai bine. Pot întâmpina probleme în luarea deciziilor, pentru că simt că trebuie să cântărească fiecare opţiune, lucru care îi poate paraliza efectiv.Racul simte atât de multe lucruri şi nu are suficient timp să se poate ocupa de toate. Sensibilitatea lui poate indica o personalitate melancolică.Racul poate începe să plângă din senin la reclame, la comedii romantice sau la auzul unei melodii frumoase. Datorită sensibilităţii sau intuiţiei lui, acesta este capabil să socializeze foarte uşor cu alte persoane. El înţelege persoanele din faţa lui pentru că se poate pune în pielea lor.Capricornul preferă să fie propriul său şef şi să lucreze de unul singur. Lucrând solitar, el deţine controlul absolut asupra proiectului în care e implicat şi nu trebuie să depindă de ceilalţi pentru a-şi face bine treaba. El este foarte atent la detalii şi urmăreşte perfecţiunea. Poate ajunge atât de absorbit în muncă, încât nu va mai ştii ce se întâmplă în jurul lui. Şi nu e mulţumit de ceva doar pentru că s-a terminat, el vrea să facă treabă bună!