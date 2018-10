Cele mai încăpăţânate 4 zodii. Nu fac niciodată compromisuri!

Aceste semne zodiacale sunt încăpăţânate, dar au un motiv bun pentru asta!

Care sunt zodiile care nu fac niciodată compromisuri?

Oamenii refuză să facă copromisuri din mai multe motive, nu doar pentru că le place să se încăpăţâneze. Uneori, încrederea nu are nimic de-a face cu motivul pentru care o zodie refuză să cedeze în faţa unei persoane. Dar, modul în care acţionează şi simte are legătură cu alinierea planetelor la momentul naşterii.Compromisul nu este ceva la care Taurul se gândeşte prea mult, ba chiar e posibil ca acest cuvânt nici să nu se regăsească în vocabularul lui. El este încăpăţânat din mai mult motive, dar cel principal este pentru că astfel se pregăteşte pentru momentul în care cineva nu va fi de acord cu el. Iar când cineva nu este de acord cu el, trebuie să aibă deja argumentele pregătite. Nu va face compromisuri atunci când crede că are dreptate. Dacă simte că deţine răspunsul corect, nu va ieşi niciodată dintr-o discuţie până nu o câştigă.Leului îi place să trăiască o viaţă bună şi nu îi e teamă să muncească din greu pentru a ajunge acolo unde îşi doreşte în carieră sau în dragoste. Cu siguranţă bonusurile de la locul de muncă, locuinţa frumoasă pe care o are sau încrederea în sine sunt lucruri foarte importante pentru el. Nu îşi va compromite niciodată standardele şi da, crede că merită tot ceea ce primeşte. Nu ia în calcul scăderea standardelor şi ori de câte ori simte că cineva îi subminează succesul, va pune piciorul în prag.Oamenii care nu îl cunosc l-ar putea considera un dur, dar el este încăpăţânat doar atunci când simte că trebuie să fie.Recunoaşte că există o diferenţă între bine şi rău, iar când i se oferă ocazia, va impune reguli pentru ca toată lumea să facă ce trebuie. Atunci când refuză să facă compromisuri, întotdeauna are un motiv bun. Îi place să fie abordat, dar întotdeauna are acea carapace dură care le spune oamenilor că nu e acolo ca să piardă timpul. Încăpăţânarea lui vine direct din inimă, pentru că vrea să fie cunoscut drept persoana care se luptă mereu pentru dreptate şi corectitudine. Unii ar putea să creadă că e aşa din cauza unei suferinţe sau de dragul de a se certa, dar oricine îl cunoaşte ştie că nu e adevărat.Vărsătorul vorbeşte cu mintea şi îşi împărtăşeşte valorile cu oamenii, iar aceste lucruri sunt mai importante pentru el decât să vorbească despre el însuşi. E o persoană destul de maleabilă, dar când vine vorba despre convingerile sale, atunci poate fi incredibil de încăpăţânat. Un lucru pe care nu îl va compromite niciodată sunt credinţele sale. Minciuna în ideea de a proteja pe alţii sau pentru a-l face să pară altceva decât este nu sunt situaţii care să îi treacă vreodată prin cap. Este mereu gata să se apere în caz de necesitate.