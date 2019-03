7 trăsături ale zodiilor de Aer

Te-ai întrebat vreodată ce au Gemenii, Balanţa şi Vărsătorul în comun? Raspunsul este că toate sunt semne de aer.

Care sunt cele şapte adevăruri despre semnele de aer?

Aerul este un element destul de evaziv, care uneori este uitat din cauza faptului că nu poate fi văzut. Dar, asta nu face ca prezenţa lui să fie mai puţin semnificativă. Şi, aşa cum are rolul său în lumea fizicii, aerul are o mare importanţă şi în domeniul asrologiei. Cei care se nasc sub semnul aerului sunt renumiţi pentru faptul că posedă multe trăsături şi caracteristici distinctive.Minţile acestor zodii sunt foarte active şi pline de idei. Ele gândesc profund orice lucru sau situaţie. Pot procesa toată informaţia cu o viteză fulgerătoare şi, de multe ori, ele revoluţionează lumea cu gândirea lor genială. Semnele de aer excelează în orice lucru care le pune mintea la contribuţie.La fel ca o rafală puternică de vânt, semnele de aer tind să fie rapide şi evazive, iar adesea, oamenilor din jur le este greu să le citească. Pentru că trăiesc atât de mult în lumea lor, ele pot părea oarecum detaşate de tot ce se întâmplă în jurul lor.Acestea sunt considerate a fi comunicatorii zodiacului, pentru că au un dar unic de a se conecta şi de a lucra cu oamenii din jurul lor.Aceste zodii ştiu cu adevărat ce înseamnă să trăieşti şi sunt aproape întotdeauna puse pe distracţie.Ele au o latură spontană şi aventuroasă care le determină să caute mereu experienţe noi şi interesante. Ele sunt, de asemenea, o companie minunată pentru că vin întotdeauna cu cele mai interesante idei de activităţi.Aceste zodii au o gândire raţională şi nu iau decizii eronate bazate pe sentimentele lor. Preferă să facă alegeri logice şi calculate, întotdeauna cântărind avantajele şi dezavantajele unei situaţii.Aceste zodii sunt foarte curioase şi îşi pun frecvent întrebări filosofice profunde.Uneori, pot fi atât de contemplative, încât se pierd în gândire şi uită de tot ce are în jur.Toate cele trei semne de aer sunt cunoscute pentru spiritul lor libertin. Ele îşi vor trăi viaţa după propriile reguli, în loc să se conformeze normelor sau standardelor altcuiva. Nu reacţionează prea bine atunci când oamenii încearcă să le controleze sau să le impună anumite lucruri. Au nevoie de libertate deplină.