Produsele de machiaj au transformat-o pe Kylie Jenner în cel mai tânăr miliardar din lume

Kylie Jenner, mezina familiei Kardashian-Jenner, a devenit cea mai tânără persoană miliardară din lume, la vârsta de 21 de ani.

Jenner, care a crescut sub privirile publicului datorită show-ului "Keeping Up with the Kardashians", a fost inclusă marți, 5 martie, în topul Forbes al miliardarilor. Publicația de business a clasat-o pe Jenner pe locul 2057 în topul celor mai bogați oameni din lume, potrivit theguardian.com. Kylie Jenner a devenit miliardară la o vârstă cu doi ani mai mică decât Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, care a deținut titlul de cel mai tânăr miliardar din lume în 2008, la vârsta de 23 de ani.





"Nu m-am așteptat la nimic. Nu am prevăzut viitorul. Dar recunoașterea este o senzație foarte plăcută. Este ca o atingere călduroasă pe umăr", a spus Kylie într-un interviu pentru Forbes.





Averea lui Kylie Jenner este generată de Kylie Cosmetics, companie care vinde produse de machiaj, pe care aceasta o conduce în mare parte de pe telefon, cu ajutorul mamei sale, Kris. Forbes a estimat că brandul de cosmetice, care este deținut 100% de Jenner, a avut vânzări de 360 de milioane de dolari anul trecut.





Cel mai bogat om din lume rămâne Jeff Bezos, fondatorul Amazon, cu o avere de 131 de miliarde de dolari, dintre care 19 miliarde realizate în 2018.





O mare parte din vânzările Kylie Cosmetics provin de pe conturile de social media ale lui Jenner. Aceasta are 128 de milioane de followeri pe Instagram, trei sferturi dintre ei fiind persoane cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani. Are unul dintre cele mai urmărite conturi pe Snapchat și este urmărită de 26.7 milioane de persoane pe Twitter. Influența sa este atât de puternică încât la scurt timp după ce a scris că s-a "plictisit" de Snapchat, valoarea companiei la bursă a scăzut cu un miliard de dolari.





Vânzările sunt crescute de teama fanilor de a nu rata produse, Jenner avertizându-i că unele colecții sunt disponibile în cantități limitate.





Afacerea lui Kylie Jenner, care a fost fondată în 2015, are numai șapte angajați full-time, și cinci part-time. Se bazează aproape în totalitate pe surse externe. Kylie vine cu ideile, dar produsele sunt realizate de Seed Beauty, un producător independent.





De comenzi și vânzări se ocupă Shopify, o companie canadiană de vânzări online care coordonează magazine online și pentru Drake sau Justin Bieber.





Jenner nu trebuie să-și facă griji nici pentru partea financiară a afacerii. De aceasta se ocupă mama sa, Kris Jenner, care este managerul operațiunilor financiare ale copiilor săi, în schimbul unui procent de 10%.





Kylie a spus că nu știa exact ce drum să aleagă în viață.Apoi s-a gândit la o afacere bazată pe buzele sale, cel mai comentat și analizat detaliu al aspectului său fizic.





A pornit afacerea cu 250.000 de dolari, bani pe care i-a obținut din modelling și apariția în reality show-ul "Keeping Up with the Kardashians".





"Încă de la vârsta de 15 ani am fost obsedată de rujuri. Nu găseam niciodată un ruj de buze și un creion de contur care să se potrivească perfect. Așa mi-a venit ideea de a crea propriile produse", a spus Jenner.





Vedeta a mai spus că s-a temut că nu va avea vânzare atunci când a lansat magazinul online. "O tot sunam pe mama și îi spuneam 'Mamă, mi-e foarte teamă. Crezi că se vor vinde?' Îmi era teamă pentru că am pus toți banii mei în afacerea asta", a declarat Kylie.