5 trenduri de wellness: Ce tipuri de terapii vor fi populare în 2020

Pasionații de wellness sunt deja în căutarea noilor tendințe în materie de vindecare fizică și emoțională. Iată câteva trenduri care se vor remarca în 2020!

Tratamente CBD pentru îngrijirea pielii – 376% căutări în creștere

Wellness va fi și anul viitor un termen foarte căutat. Pe măsură ce ritmul trepidant în care trăim ne pune tot mai mult sub presiune, căutăm să ne regăsim echilibrul și ne protejam sănătatea cu cele mai eficiente metode naturiste.Mai este doar o lună din acest an, iar adepții wellness-ului își doresc să știe ce noutăți va aduce anul viitor. Ne putem face o idee cu ajutorul previziunilor oferite de brandul Gear Hungry, care a analizat statisticile de căutări din Google Trend Data între 2018 și 2019.Iată care sunt cele mai importante 5 tendințe în wellness pentru anul viitor, prezentate de publicația Woman&Health:De la cremele pentru ten și corp până la uleiuri, tot ce conține CBD e din ce în ce mai căutat. CBD (Canabidiolul) este unul dintre cele peste 113 canabinoide din planta de canabis, multe dintre acestea fiind studiate pentru potențialele beneficii asupra sănătății.Potrivit antrenorului de wellness Daniel Mason, CBD este un ingredient-cheie al unor produse promițătoare de îngrijire: „CBD are proprietăți foarte bune de vindecare și acționează ca antiinflamator.Mulți dintre cei care suferă de acnee se îndreaptă spre CBD pentru că acesta calmează pielea, reduce roșeața și ajuta regenerarea celulară.”, a mai spus expertul. Citește continuarea pe andreearaicu.ro...