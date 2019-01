Cele mai neinspirate 7 lucruri pe care i le poți face părului tău

Îngrijirea părului necesită atenție și de multe ori poți face greșeli chiar dacă ai cele mai bune intentții. Hairstyliștii îți dezvăluie cum poți repara micile probleme ale părului chiar dacă ai încercat o rezolvare nepotrivită.

Vrei să ai un păr bogat, strălucitor și fără șuvițe rebele? Din dorința de a îmbunătăți aspectul părului ai putea adopta obiceiuri greșite care vor încetini și mai mult refacerea podoabei capilare. De la șuvițe aspre până la părul cu aspect tern sau greu de pieptănat, explicația o vei găsi cel mai probabil în gesturile de îngrijire zilnică.



Iată ce greșeli trebuie să eviți pentru a avea o coafură impecabilă:



1. Speli părul prea des sau prea rar

Spălatul părului foarte des înlătură uleiurile naturale care îl mențin hidratat, crescând riscul de rupere a firelor. Deși în prezent se promovează ideea de a spăla tot mai rar părul, trebuie să fii prudentă. „Porii de pe pielea capului se pot astupa din cauza excesului de sebum, a produselor de coafat sau a prafului, ceea ce va atrage și mai multe toxine și ar putea stopa creșterea părului. Ideal este să te speli de 3-4 ori pe săptămână, iar între spălări poți folosi un șampon uscat pentru rădăcini”, recomandă Nick Penna, hairstylist de la Salonul Capri din Boston.



2. Clătești părul cu apă fierbinte

Aceeași deteriorare cauzată de plăcile de îndreptare sau foehn se poate produce și atunci când crești temperatura apei de la duș. „Dacă te frige când pui mâna, în niciun caz nu folosi o apă atât de fierbine pentru clătirea părului. Va afecta părul negativ. Încearcă să folosești apă călduță spre rece la clătire pentru a curăța și împrospăta podoaba capilară fără riscuri. După ce folosești balsam este recomandat să utilizezi numai apă rece pentru a închide cuticulele și a păstra stratul protector. În acest fel părul va străluci până la următoarea spălare fără să faci eforturi suplimentare”, explică Jenna Mast, hairstylist din New York.



3. Nu folosești un șampon pentru păr vopsit

Dacă îți vopsești părul, chiar și numai de câteva ori pe an, este foarte important să folosești un șampon special. „În lipsa acestui șampon pentru părul vopsit culoarea se va elimina rapid, iar părul tău va deveni foarte aspru. Un șampon pentru păr vopsit curăță părul blând și asigură hidratarea în plus de care are nevoie acest tip de păr. Dacă ești blondă fii atentă la șampoanele cu tentă albastră create pentru a neutraliza tenta de gălbui. Nu trebuie folosite în fiecare zi sau la fiecare spălare. Dacă faci acest lucru părul tău își va pierde luciul și se va colora în mov sau violet”, spune Jenna Mast.



4. Aplici balsamul de la rădăcini

Atunci când folosești balsamul de păr este mai bine să începi de la jumătatea lungimii în jos. „Vârfurile părului sunt zona cea mai vulnerabilă și au nevoie de un plus de hidratare. Contează și să folosești cantitatea potrivită, în funcție de lungimea, desimea și textura părului”, spune Penna.



5. Perii părul după ce ai terminat dușul

Părul ud nu este doar mai greu, ci și mai fragil, așa că nu este deloc o idee bună să-l întinzi sau să încerci să-l piepteni exact după ce ieși de la duș. Mai bine folosește peria înainte de duș, în special dacă ai utilizat produse de coafat. „Este ideal să descurci părul înainte de a-l spăla. După duș poți încerca o perie specială pentru părul ud pe care o vei folosi pe mici porțiuni în care părul este foarte încurcat sau înnodat. O astfel de perie nu va rupe firele”, explică Jenna Mast.



6. Usuci părul frecându-l cu un prosop

Majoritatea persoanelor utilizează prosopul pentru tot corpul și pentru păr imediat ce ies de la duș. „Nu contează cât de mult balsam ai folosit. În niciun caz nu este indicat să freci părul ud. În loc să-l agresezi mai bine prinde-l în prosop sub forma unui turban pentru a favoriza uscarea mai rapidă”, recomandă Nick Penna.



7. Prinzi părul ud în coadă

Este esențial să lași părul să se usuce înainte de a-l prinde . Dacă nu poți aștepta cel mai bine este să folosești un ser fără clătire pentru a te asigura că nu rupi firele. „Aplică serul de la jumătatea lungimii în jos, apoi împletește părul lejer”, recomandă Jenna Mast.