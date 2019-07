Cele mai bune moduri de a-ți proteja părul pe timp de vară

În mod sigur ai observat că la fiecare final de vară părul tău este mult mai degradat, decolorat și uscat. Învață câteva trucuri simple care te vor ajuta să-l protejezi de apa sărată, clorul din piscină și razele UV.

Vârfurile de păr despicate și rupte cu care te confrunți în fiecare toamnă sunt cauzate de factorii de mediu din timpul verii. Este vorba în special de razele ultraviolete, apa sărată de mare și clorul din apa de piscină.





Dar dacă înveți să-ți protejezi părul pe timp de vară, vei reuși să ții la distanță toate aceste efecte neplăcute. Iată ce ar trebui să faci pentru ca părul tău să rămână sănătos și strălucitor:





Spală-te pe cap după baia în mare sau piscină





Cu cât stai mai mult cu părul îmbibat de apă sărată sau apă cu clor, cu atât aceste elemente nocive îți vor afecta mai puternic firele de păr. Spală-te pe cap cu un șampon purifiant cât poți de repede după fiecare zi petrecută pe plajă sau la piscină pentru a elimina clorul sau sarea din structura firelor. O soluție pentru a-ți proteja părul este să-l prinzi într-un coc înalt astfel încât să nu te uzi atunci când nu vrei să intri cu capul în apă.





Folosește de fiecare dată când te speli un balsam nutritiv

Balsamul este obligatoriu pentru a menține părul hidratat și a-l reface după expunerea la factorii de mediu. Aplică balsamul pe păr după fiecare șamponare și lasă-l să acționeze timp de câteva minute. Îi permiți astfel să pătrundă în profunzimea fibrei capilare, pe care să o repare și să o fortifice.





Aplică o dată pe săptămână o mască intens hidratantă





Pentru a trata părul aspru, uscat și deteriorat cu care te confrunți vara, folosește o dată pe săptămână o mască de păr cu efect intens nutritiv. Este cea mai eficientă variantă de a repara părul în perioadelor în care acesta este cel mai vulnerabil.Aplică pe lungime și pe vârfuri, dar evită să aplici masca și la rădăcini. Efectul ar putea fi îngrășarea părului.





Folosește SPF pentru păr





Nu doar pielea ta are nevoie de protecție împotriva efectelor negative ale razelor UV. Și părul este predispus la deteriorare din cauza ultravioletelor.





Razele UV îți degradează părul în diverse moduri. "În cazul părului colorat, soarele poate duce la decolorarea și estomparea pigmenților", declară pentru redonline.co.uk specialistul în îngrijirea părului Adam Reed.





Pentru părul subțire sau rar, scalpul ars de soare poate avea ca rezultat un păr fragil, din moment ce razele UVA slăbesc structura proteinelor, ceea ce compromite fiecare fir de păr în parte. Iar părul uscat va fi și mai uscat după o expunere prelungită la soare.





Poți să eviți toate acestea dacă folosești un produs cu SPF special conceput pentru păr.Există diferite formule din care poți alege, de la balsam leave in cu SPF și până la spray-uri.





Hidratează-ți părul cu un balsam leave in





Dacă simți că părul tău este uscat, aspru sau lipsit de strălucire, balsamul leave in te poate ajuta să-l faci rapid mătăsos și strălucitor. După ce te-ai spălat pe cap și te-ai uscat aproape în totalitate, aplică pe păr puțin balsam leave in și distribuie uniform. Pentru cele mai bune rezultate, prinde părul într-o coadă la spate și răscucește coada sub forma unui coc. Lasă balsamul să acționeze timp de câteva ore, apoi desprinde părul. Vei avea un păr perfect hidratat și mătăsos, dar și bucle lejere foarte frumoase.