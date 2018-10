6 vedete care nu își vopsesc părul. Cum arată culoarea lor naturală

Adevărul este că Salma Hayek va arăta la fel de bine indiferent ce culoare ar avea părul ei. Dar actrița se pare că nu simte nevoia să-și schimbe nuanța naturală de șaten închis a părului său.

Actrița în vârstă de 50 de ani a declarat recent că își dorește să se vopsească. "Este culoarea naturală a părului meu și sunt firele mele albe naturale... Unul dintre motivele pentru care nu mă vopsesc este acela că nu am răbdare să aștept cât durează tot procesul. Nu vreau să petrec ceea ce a mai rămas din tinerețea mea pretinzând că sunt mai tânără și astfel să nu mă bucur de viață", a declarat Salma pentru The New York Times.