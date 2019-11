Proiecte de case în stil danez – tradiție în haine moderne

Danezii au dus designul pe noi culmi, dându-i forme contemporane funcționale și practice, toate cu un lucru în comun: grija față de mediul înconjurator.

Nimic din conturul indraznet al unei case moderne nu este deconectat de natura prin care se leaga cu ajutorul ferestrelor largi, specifice locuintelor scandinave. Dupa ce am vorbit despre amenajarea casei in stil danez, mai jos vedem cateva proiecte de case in stil danez, pornind de la traditional pana la designul ambitios din vremurile actuale.Prima casa este o locuinta mica, de vacanta, construita pe o insula pe care se afla un singur sat, dar conectata prin poduri de zona continentala.Casa se intinde pe doar 46 de metri patrati, fiind structurata intr-un living spatios care cuprinde si bucataria si doua dormitoare. Spatiul mic din interior este extins printr-o vasta terasa exterioara, in spatele casei, inconjurata de tufe de flori. Interiorul este puternic luminat din exterior gratie ferestrelor largi care inconjoara locuinta. Casa a fost scoasa la vanzare la un pret de circa 83.000 de dolari.