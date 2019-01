Mașini de spălat vase: tipuri, categorii, diferențe

Mașinile de spălat vase sunt electrocasnicele care au cunoscut cea mai mare creștere în opțiunile de cumpărare ale românilor în ultimii ani. Motivul? În primul rând, pentru că o mașină de spălat vase poate aduce mai multe beneficii, printre care reducerea timpului petrecut în bucătărie, dar și economia de apă și de detergent de vase.

Nimănui nu-i face plăcere să spele vasele murdare, o activitate nu foarte plăcută, să fim sinceri. Se estimează că o persoană își petrece, în medie, aproximativ 4 ore pe săptămână spălând vase, timp câștigat de fiecare dintre noi dacă lăsăm această activitate în sarcina unei mașini de spălat vase.

Mai ales că, în ciuda unei credințe înrădăcinate, mașinile de spălat vase nu mai costă o avere. Avansul tehnologic și concurența între producători a făcut ca prețurile să scadă destul de mult la mașini de spălat vase, acestea devenind la fel de accesibile ca și mașinile de spălat rufe în ultimii ani.

De ce să investim, totuși, în mașini de spălat vase? Pentru că, așa cum spuneam mai sus, au o mulțime de beneficii. Un asemenea aparat electrocasnic poate folosi, în funcție de caracteristicile sale, între 7 și 15 litri la un ciclu de spălare, mult sub ceea ce am consuma spălând același volum de vase manual, sub jetul de apă de la chiuvetă.

Nu doar consumul de apă al unei mașini de spălat vase este mai mic, ci și consumul de detergent. Asta pentru a nu mai vorbi de eficiența spălării și igienizării vaselor, mult superioară spălatului manual al acestora.

Există mai multe tipuri de mașini de spălat vase, în funcție de construcția acestora: independente, încorporabile și semi-încorporabile. Diferențele dintre acestea? Dacă mașinile de spălat vase independente pot fi montate la vedere, ca orice alt electrocasnic clasic, un frigider sau un aragaz, de exemplu, când vine vorba de mașini de spălat vase încorporabile, acestea sunt „mascate” în mobilier. Unele, ascunse cu totul, altele, doar parțial.

Aici intervine diferența dintre mașini de spălat vase încorporabile și mașini de spălat vase semi-încorporabile. Primele sunt complet integrate și „ascunse” în mobilier, dând un plus de eleganță și modernitate bucătăriei. Modelele semi-încorporabile de mașini de spălat vase se ascund doar parțial în mobilier, ușa și panoul de control al acestora rămânând la vedere, fără a fi ascunse de mobilier.

Prețul unei mașini de spălat vase semi-încorporabile este ceva mai mic decât al unei mașini de spălat vase complet încorporabile, putând porni, în funcție de magazinul din care o achiziționați, de la 900-1000 de lei.