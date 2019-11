Cum arată casa lui George Buhnici, locuința care produce caldură și „benzină” pentru mașină și poate fi controlată prin telefon

Probabil ați mai văzut până acum proiecte de case inteligente, însă locuința jurnalistului George Buhnici este mai mult decât atât, este singura „casă pasivă premium” din România.

Cum arata casa lui George Buhnici, locuinta care produce caldura si „benzina” pentru masina si poate fi controlata prin telefon

Iar asta inseamna ca, printre altele, locuinta poate fi in totalitate controlata prin telefon, poate produce caldura, dar si „benzina” pentru masina. Cum arata cea mai „desteapta” casa din tara noastra, vedeti in randurile de mai jos.George Buhnici este prezentatorul emisiunii „I like IT”, emisiune difuzata de ProTV, asadar, nu este o surpriza pentru nimeni faptul ca jurnalistul si-a dorit sa construiasca o casa smart pentru el si familia sa. Iar cu ajutorul unor ingineri, arhitecti si constructori, Buhnici a pus bazele unui proiect care s-a transformat intr-o casa supertehnologizata, care produce singura energia necesara.