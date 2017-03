Blugii care te ajută să creezi ținute ce par relaxate și comode se numără printre principalele tendințe ale acestui an. Află ce modele de blugi se poartă în 2017.





Material rigid În acest an, blugii din material rigid, cei cu un aspect clasic, vintage, revin în forță după ce ani la rândul jeanșii elastici au dominat lumea modei. Alege modele în nuanțe deschise de bleu, culoare denimului decolorat.









Jeanși cu aspect uzat

Blugii cu tăieturi masive și zone uzate se mențin și în acest an în tendințe. Zonele care par rupte au devenit tot mai mari de la an la an, iar în 2017 trendul jeanșilor rupți pare să fi ajuns la un punct culminant. Sunt ideali penttru ținutele de zi, iar partea bună este aceea că îi poți realiza singură.









Blugii scurtați

Un alt trend major pentru 2017. Este vorba despre blugii drepți, care se termină cu câțiva centimetri deasupra gleznei. Pentru că sunt ceva mai scurți decât o pereche clasică de jeanși, aceștia sunt ideali pentru a pune în valoare o pereche de pantofi sport sau chiar balerini.









Blugii fără tiv

Tivul atent cusut al pantalonilor este înlocuit în 2017 cu franjurii.Blugii care par scurtați neglijent, fiind ușor deșirați, creează un look relaxat, modern. Este un trend care îți poate fi foarte util pentru că îți vei putea scurta singură pantalonii care îți sunt prea lungi. Iar dacă materialul se destramă, cu atât mai bine.









Blugi albi și în culori nude







Jeanșii în culori deschise nu trebuie să lipsească anul acesta din garderoba ta. Pe lângă nuanțele clasice de denim, alege și jeanși în tonuri deschise de bej, crem sau tonuri nude, care pot fi integrate cu succes în orice ținută. De asemenea, blugii de un alb estompat, cu aspect vintage, sunt o alegere în tendințe pentru 2017.





Modelele cu aplicații și broderii

Broderiile realizate pe blugi și aplicațiile din material textil de tipul peticelor te vor ajuta să creezi destul de simplu un look cu un aer rebel. Pantalonii din denim cu astfel de aplicații sunt o altă tendință importantă pentru 2017.