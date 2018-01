10 cele mai ciudate trenduri în modă și frumusețe. Așa ceva nu ar trebui să existe!

Designerii încearcă de fiecare dată să inventeze tendințe noi și interesante. De cele mai multe ori reușesc, iar creațiile lor sunt apreciate la nivel internațional.

Extensii de păr în nas

Lentile de contact cu Hello Kitty

Creionul neon pentru ochi, sprâncene și buze

Glitter pe păr

Păr vopsit la subraț

Machiajul în valuri

Unghiile cu blană

Hainele din plastic

Jeanșii detașabili

Cizmele cu vârfuri duble



Buzele acoperite cu cristale

Papucii Crocs cu platformă

Dar se întâmplă uneori ca în lumea modei, dar și în industria cosmetică, să apară trenduri mai mult decât ciudate, care îngrozesc întreaga lume. Iată câteva astfel de tendințe ciudate, care nici nu ar trebui să existe, prezentat de brightside.me:Grecii antici credeau că părul des și vizibil în nas reprezintă fertilitate și feminitate. În prezent, numeroase fete postează imagini pe Instagram în care se mândresc cu extensiile lor de păr în nas. Nu doar că arată oribil, dar este și nesănătos.Lentilele de contact decorative sunt folosite destul de rar, dar cu toate acestea, unele companii creează astfel de lentile bizare. O companie din Japonia a creat lentilele decorative Hello Kitty. Se pare că sunt populare în Japonia, în rândul tinerelor pasionate de pisicuța albă.Creionul dermatograf în nuanțe neon poate fi folosit pentru a crea un machiaj interesant. Dar atunci când este folosit excesiv, rezultatele sunt cel puțin bizare.Este o idee bună să folosești glitter pentru o ședință foto interesantă. Dar te-ai imagina purtând glitter în păr pe stradă? Probabil că ar trebui să te speli pe cap de zeci de ori ca să scapi de pariculele strălucitoare...Părul la subraț a fost "promovat" de vedete precum Madonna sau Miley Cyrus. Dar unele tinere pasionate de look-uri bizare au dus trendul la un alt nivel și și-au vopsit părul de la subraț în culori țipătoare.Machiajul ondulat al buzelor sau sprâncenelor este un alt trend cel puțin ciudat, care a apărut în 2017.Nu doar că arată bizar, dar este și foarte urât. Să sperăm că în 2018 nu vom mai vedea un astfel de machiaj.Acesta este unul dintre cele mai ciudate trenduri în materie de unghii. Blana pe unghii este o manichiură mai degrabă potrivită pentru vârcolaci...Trebuie să fii foarte îndrăzneață să porți un astfel de look. Hainele din plastic transparent sunt cel puțin ciudate, dar și deosebit de nesănătoase, pentru că împiedică pielea să respire.Cum ar fi să porți jeanși în stil cowgirl, dar pe care să-i atașezi la pantalonii scurți? În mod sigur ai atrage toate privirile, dar nu admirative.Aceste cizme au fost sortite eșecului încă de la început. Cine ar putea să poarte așa ceva pe stradă?Cristalele și paietele aplicate pe buze au devenit un trend important în 2017. Chiar dacă este un look interesant și arată deosebit, nu este o alegere prea bună pentru un machiaj de zi.Compania CROCS a realizat în asociere cu Balenciaga papuci cu platformă. Aceste încălțări bizare nu doar că sunt foarte scumpe, dar arată foarte urât și sunt greu de purtat.