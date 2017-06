De ce zodia Rac este cea mai bună?

Racii sunt foarte miloşi şi sar mereu în ajutor atunci când cineva are nevoie. Firea lor blândă este de apreciat!

Racii se ataşează foarte repede şi iubesc sincer

Nativii din această zodie sunt blânzi şi sar oricând în ajutor

Nativul din Rac este atent, romantic şi sentimental

Racul are grijă de casa şi familia lui

Aceşti nativi ies în evidenţă prin bunele maniere

Persoanele născute în această zodie au tendinţa de a se ataşa foarte uşor de cei din jurul lor, uneori fiind răniţi. Cu toate aceastea, ei nu ies în pierdere pentru că lângă ei rămân persoane care îi iubesc cu adevărat şi cărora le poate răspunde la fel. Relaţiile lor sunt bazate pe sinceritate şi pe sentimente profunde. Racii dau întodeauna o şansa oricui şi abia apoi trag o concluzie.Racii sunt foarte sufletişti şi nu pot fi fericiţi dacă cei din jurul lor trec prin greutăţi. Oferă mereu o mână de ajutor atunci când pot şi se dovedesc a fi întodeauna prieteni de nădejde. De multe ori se lasă pe locul doi doar pentru a fi cel de lângă bine şi nu regretă niciodată acest lucru. Nu este genul care să reproşeze sau care să aştepte ceva în schimb.Acest nativ este destul de sensibil, îi place să fie romantic cu persoana iubită şi să îi arate mereu ce simte pentru ea.Este atent cu cei din jurul lui şi nu dă dovadă de egoism decât dacă cineva îl calcă rău pe coadă.Spre deosebire de ale semne zodiacale, Racul este foarte atent cu curăţenia şi ordinea în casă. Duce grija pentru igienă uneori la extrem, dar acest lucru nu are de ce să fie rău. Familia lui este privilegiată cu un astfel de caracter alături, ştie să fie capul familiei, acordă atenţie copiilor şi educaţiei lor, şi are capacitatea de a o ţine întodeauna unită.Racii sunt politicoşi şi foarte educaţi, de cele mai multe ori părând naivi sau prea permisivi. Cu toate acestea, ei sunt caractere puternice care ştiu bunele maniere mai bine decât oricine şi pe care le aplică indiferent de situaţie, mediu sau persoanele pe care le are în faţă. Rar vei vedea cum un nativ din această zodie va vorbi urât, va ţipa sau va jigni.