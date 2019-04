Wella Professionals lanseaza VINTAGE BLUSH si TONIGHT DUSK in colectia Color Fresh Create – Exploreaza noile posibilitati in colorarea parului!

Wella Professionals continua sa forteze limitele creativitatii oferind servicii de colorare la cel mai inalt nivel. Tocmai de aceea lanseaza in colectia Color Fresh Create, doua noi nuante menite sa transforme orice inspiratie intr-o creatie unica, uimitoare.

De la culori expresive pentru combinatii indraznete, la nuante soft, pentru un look sofisticat, noile nuante VINTAGE BLUSH si TONIGHT DUSK ofera oportunitati extraordinare si nelimitate de exploatare a tonurilor de culoare.

VINTAGE BLUSH creeaza nuante prafuite de pastel. Le da acel aer vintage, un finish retro si soft pentru un efect mai estompat.

TONIGHT DUSK ofera efecte atenuate, dar mai profunde. Se poate aplica pe toata lungimea parului, sau doar pentru a oferi nuante mai cuminti, mai soft.

Transforma-ti inspiratia creativa in reale spctacole de colorare cu noua colectie Color Fresh Create de la Wella Professionals. Este vorba despre un total de 14 nuante fara amoniac, parfum sau peroxid, care permit utilizarea unui numar nelimitat de tehnici de colorare; de la nuante expresive si vibrante, pana la cele pastelate, soft si inca o nuanta fara pigment.

Color Fresh CREATE se estompeaza in timp si se transforma in nuante pastelate dupa fiecare spalare - se estompeaza treptat in pasteluri delicate.

Acest lucru este posibil datorita pigmentilor selectați cu atentie, care evita decolorarea brusca a culorii. Dureaza pana la 20 de spalari.

Bucura-te de culori uimitoare si obtine un look care iti exprima personalitatea si creativitatea cu ajutorul noilor nuante #COLORFRESHCREATE!



Pret recomandat serviciu salon – 150 lei