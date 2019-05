Pegas celebreaza Ziua Internationala a Copilului cu reduceri de pana la 60% la toate bicicletele si articolele destinate copiilor

De ziua copiilor, Pegas lanseaza doua modele de biciclete mountain bike copii. Daca vrei sa cuceresti lumea de mic, atunci Pegas iti pune la dispozitie noua bicicleta Mini Drumet 20. Cu un cadru usor din Aluminiu 6061 si roti de 20” (inch), Everestul ti se va parea un deal, iar drumurile off-road vor fi rampa ta de lansare pentru a explora universul tau. La toate acestea, putem sublinia greutatea redusa a bicicletei, respectiv 10 kg fara pedale. Acest lucru o face cea mai usoara bicicleta din clasa ei. Drumet 24 este un mountain bike pentru copiii un pic mai mari si nu numai, recomandat pentru persoane cu inaltimi cuprinse intre 130 cm si 160 cm si care vor sa exploreze cararile sau drumurile intr-un ritm specific mersului pe doua roti montan. Rotile au dimensiunea de 24” (inch), iar transmisia de la Shimano de tip 3x7 iti asigura o gama suficienta de viteze ca sa poti pedala in voie pe o gama variata de tipuri de teren.

Pentru ca se apropie 1 iunie cu pasi repezi, Pegas o sa celebreze Ziua Internationala a Copilului cu o campanie de reduceri de pana la 60% la toate bicicletele si articolele destinate celor mici. Perioada campaniei incepe din 24 mai si va dura pana pe 10 iunie. In tot acest timp, parintii pot achizitiona biciclete pentru copii la preturi promotionale, dar vor gasi si reduceri semnificative la accesoriile destinate lor sau la patinele cu rotile. In acest fel, Pegas evidentiaza importanta pe care miscarea in aer liber o arepentru copii – acest lucru nu doar ca ii mentine fizic in forma, dar le va dezvolta si personalitatea intr-o maniera foarte placuta si ii va face pe cei mici sa inteleaga, de la varste fragede, importanta pe care sportul / miscarea in general o are.

Cu toate ca Pegas a ajuns cunoscuta datorita gamei de biciclete copii de care dispune, are o istorie foarte interesanta, care a rezistat la testul numit timp: productia acestor biciclete a inceput prima oara in 1972, in cadrul fabricii mecanice Tohan, cand a fost lansat primul model pentru adulti. In 1975, Pegas a introdus o bicicleta pentru copii si o bicicleta stationara pentru exercitii indoor (de interior).

In anii 1980, seria Pegas a fost diversificata pentru biciclete cu viteza mare, inclusiv pentru campionul Pegas 1027 cu cinci trepte. Iar in anii 1990 a introdus biciclete de munte si hibride de 18 trepte, precum si o bicicleta stationara echipata cu cititoare electronice. De atunci si pana in prezent, Pegas se reinventeaza constant si aduce bucurie celor mici, cu modele special destinate acestora.

Pegas a pornit aceasta initiativa de Ziua Internationala a Copilului, deoarece intelege importanta pe care miscarea in aer liber o are, pentru dezvoltarea sanatoasa a celui mic. Corpul nostru este conceput sa se miste, sa alerge, sa sara, sa manipuleze lucruri. Sedentarismul nu este niciodata o alegere sanatoasa, indiferent de context. Lipsa de miscare este principalul factor care favorizeaza, printre altele, obezitatea, hipertensiunea si imbatranirea precoce. Putem impiedica acest lucru prin practicarea unor activitati fizice care ne plac, cu ajutorul carora putem sa ne intarim musculatura si articulatiile, sa sporim nivelul de oxigen din organism si sa ne intarim sistemul imunitar, sa ne fortificam oasele si intinde pielea.

Asadar, de 1 iunie, Pegas initiaza un manifest legat de dezvoltarea sanatoasa a celor mici si doreste ca toti copiii sa pedaleze pentru a sublinia importanta miscarii in aer liber.

De aceea, pe durata campaniei, Pegas ofera cursuri gratuite pentru invatarea mersului pe bicicleta in propriile magazine. Cei mici, insotiti de parinti, pot veni in oricare din magazinele Pegas din Bucuresti sau din tara pentru a descoperi primii pasi in mersul pe doua roti. Personalul de specialitate al Pegas din fiecare magazin va tine lectii interactive despre mersul pe doua roti sau siguranta rutiera si vor oferi sfaturi practice legate de mersul pe bicicleta si nu numai. Curiosii, cu mic, cu mare sunt asteptati sa paseasca pragul magazinelor din Bucuresti sau din tara (Pegas activeaza pe piata din Romania cu o retea de 10 magazine proprii in Bucuresti, Cluj, Brasov, Constanta si Timisoara, la care se adauga o platforma nationala de parteneri), pentru a se bucura de o experienta unica si memorabila.