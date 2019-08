Folosești ulei de cocos la plajă?

Palmierul de cocos este cunoscut şi sub numele de kalpa vriksha, sintagmă care înseamnă copacul vieții, copac care dă tot ce este necesar pentru a trăi, întrucât aproape toate părțile lui pot fi folosite de om pentru hrană. Uleiul de cocos are utilizări atât de largi încât poate fi considerat un adevărat prieten, fiind util atât în alimentație, cât și în îngrijirea corporală.



Și fiindcă tot este perioada concediilor, când toți vrem să mergem la plajă sau la piscină, hai să recunoaștem că ne place să ne bronzăm. Iar dacă am putea sta la plajă 24/24h, ar fi minunat. În special doamnele și domnișoarele vor să capete un bronz apropiat de perfecțiune care să le pună în evidență, în mod clar și indubitabil, corpurile de vis, formate la sala de sport sau prin diverse regimuri alimentare ținute în timpul anului. Să nu uităm, însă, de intervalele de mers la plajă recomandate (07.00 – 10.00 și 16.00 – 19.00), pentru a ne feri de arsurile solare. Pentru cei mai mulți dintre noi a devenit o cutumă să ne aplicăm pe piele creme cu factor de protecție. Însă câți dintre noi știm despre eficacitatea uleilui de cocos virgin sau extra-virgin, presat la rece? Știați că uleiul de cocos este o alternativă mult mai bună, 100% naturală, fiind lipsit de chimicale nocive, parfum, diferite tipuri de alcool, parabeni și nedeclanşând absolut nicio problemă hormonală?



Uleiul de cocos vă favorizează bronzarea mult mai rapid și este excelent în ceea ce privește protecția pielii față de razele ultraviolete (superactivează melanina de sub piele, dând acea culoare arămie, într-un timp mult mai scurt), dacă respectați anumite condiții: să îl aplicați din 10 în 10 minute pe corp și să nu va expuneți la soare mai mult de 20 minute, în intervalele de timp recomandate mai sus.

În rest, stați la umbră, pentru că veți avea oricum un bronz de invidiat.Principalele avantaje ale uleiului de cocos pentru un bronz unic sunt:a) Grăsimile saturate formează un strat protector pe piele, reducând pierderea de umiditate.b) Împiedică arderea și crăparea pielii, conferindu-i elasticitate și strălucire.c) Nu blochează absorbția vitaminei D produsă de propriul nostru corp atunci când acesta este expus la soare.

În plus, acesta tratează varicele, vindecă arsurile, întărește unghiile, este un deodorant natural foarte bun, ajută la lungirea genelor și la demachiere, vindecă acneea și contribuie la un masaj perfect.