Brandul Alfemo a celebrat succesul showroom-ului din Bucuresti alaturi de jusrnalisti, vedete, clienti si parteneri

ALFEMO®, unul dintre cele mai inovative branduri de design interior, care exista pe piata internationala inca din anul 1993, a celebrat, pe 18 iunie 2019, deschiderea oficiala a showroom-ului din capitala, printr-un cocktail party de vara.

La eveniment au fost prezente numeroase vedete, jurnalisti si bloggeri, interesati de noile colectii de mobila si accesorii semnate de acest brand, care are drept obiectiv transformarea fiecarei case in ACASA.Printre persoanele publice de la petrecere s-au numarat: Roxana Ciuhulescu, Ana Baniciu, Mirela Vaida, Sandra Stoicescu, Mihaela Calin, Adina Halas, Geanina Ilies, Andreea Antonescu, Cristinea Herea, Majda Aboulumosha, Anamaria Ionescu si Florentina Opris.Invitatii au descoperit ultimele trenduri in materie de home design si s-au delectat cu un concert de vioara si cu cocktail-uri racoroase, menite a combate temperaturile crescute specifice acestei perioade.