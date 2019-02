Lady Gaga a purtat la Oscar 2019 diamantul Tiffany de 128 de carate, purtat ultima dată de Audrey Hepburn

Lady Gaga a pășit pe covorul roșu la Gala Premiilor Oscar 2019 purtând o ținută clasică, elegantă, formată dintr-o rochie neagră asortată cu mănuși lungi.

Dacă look-ul ți se pare cunoscut, probabil îți amintește de ținuta emblematică purtată de actrița Audrey Hepburn în pictorialul pentru promovarea faimosului film "Breakfast at Tiffany's".





Iar asemănarea dintre ținutele purtate de Lady Gaga și Audrey Hepburn nu se oprește aici. Rochia Alexander McQueen purtată de Lady Gaga a fost completată de un colier cu diamant masiv Tiffany & Co, de 128.54 de carate, numit "diamantul Tiffany". Acesta a fost purtat ultima dată de Audrey Hepburn în 1962, pentru posterele filmului "Breakfast At Tiffany's".





De fapt, diamantul a fost purtat de numai trei ori de-a lungul existenței sale, fiind prima dată când a fost purtat pe covorul roșu. Înaintea lui Audrey Hepburn, prima persoană care a purtat incredibilul diamant galben a fost Sheldon Whitehouse, în cadrul balului Tiffany care a avut loc în Newport, Rhode Island, în anul 1957.





Foto: Tiffany & Co



Diamantul de culoare galbenă a fost descoperit în Africa de Sud în anul 1877 și a fost cumpărat de Charles Lewis Tiffany un an mai târziu, pentru suma de 18.000 de dolari.Piatra prețioasă a fost adusă gemologistului șef din cadrul casei de bijuterii, care a supravegheat atent tăierea diamantului într-o formă cuboidă, cu 82 de fațete.





De atunci, diamantul a călătorit în întreaga lume, fiind prezentat la diverse târguri de bijuterii, muzee și expoziții. În 1972 a fost publicat un anunț în The New York Times în care diamantul a fost scos la vânzare pentru suma de cinci milioane de dolari, aproximativ 30 de milioane la valoarea de astăzi, dar nu au existat potențiali cumpărători.





Un colier cu un diamant asemănător a fost purtat de actrița Kate Hudson în comedia romantică "How to Lose a Guy in 10 Days".