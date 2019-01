Tunsori cu breton care se poartă în 2019

Tunsorile cu breton au revenit în tendințe anul acesta. Iar unul dintre cele mai mari avantaje este acela că există numeroase variante de breton, astfel încât să găsești stilul care ți se potrivește cel mai bine. Este imposibil să nu găsești cel puțin o tunsoare cu breton care să-ți pună cel mai bine trăsăturile în valoare. Iată câteva tunsori cu breton din care să te inspiri:

Bretonul gros, răvășit

Dacă preferi ca părul tău să aibă un look rebel și natural, atunci optează pentru tunsori care îi pun textura în evidență. În acest caz, un breton gros, răvășit, asociat cu un bob cu vârfuri inegale te va ajuta să obții efectul dorit. Actrița Maisie Williams, cunoscută pentru rolul din "Game of Thrones" a adoptat un astfel de look.





Bretonul până la nivelul genelor

Bretonul pe o parte

Nu este necesar să alegi o tunsoare cu un breton drept, care îți acoperă toată fruntea. O altă variantă este bretonul puțin mai lung, pe o parte. Este un breton mai rar, care îți pune chipul în evidență fără să-ți acopere fruntea și sprâncenele. Emilia Clarke, vedeta din serialul "Game of Thrones" a ales o astfel de tunsoare.



Un alt tip de breton care se poartă anul acesta este bretonul lung. Are un aspect dramatic și modern, ajungând până la nivelul pleoapelor. Pentru că este un breton gros, se potrivește în special celor care au părul des. De asemenea, este destul de dificil de întreținut, fiind necesară scurtarea cu regularitate. Actrița Sarah Hyland, din serialul de comedie "Modern Family", a adoptat acest look.