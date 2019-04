Sarcina ducesei Meghan naște o teorie a cospirației: Speculații bizare, postate pe rețelele de socializare

Meghan Markle este subiectul unor speculații bizare în mediul online. Pe rețelele de socializare a apărut o teorie a conspirației despre sarcina ducesei.

Meghan Markle este cea mai nouă victimă a conspirațiilor care circulă în mediul online. Ultima teorie care frizează absurdul susține că ducesa nu este însărcinată și că, de fapt, și-a falsificat sarcina folosind o proteză abdominală, așa cum procedează actrițele în filme.Cu câteva săptămâni înainte ca soția prințului Harry să nască, mai mulți extremiști au scris pe rețelele de socializare că Ducesa de Sussex nu este însărcinată. Unul dintre aceștia, care are un canal pe YouTube urmărit de peste 30.000 de persoane, postează aproape zilnic materiale video în care o atacă pe Meghan, dar și pe alți membri ai familiei regale, relatează Daily Mail Unul dintre aceste filmulețe, care are peste 200.000 de vizualizări, susține că prezintă "dovada absolută" că Meghan și-a înscenat sarcina. Deși poate părea extrem de fantezistă și nimeni n-ar putea crede așa ceva, teoria "protezei pentru burtă" are adepții ei., acuză unul dintre cei care propagă asemenea bizarerii.Acuzațiile de pe YouTube au fost răspândite de sute de ori pe alte platforme, cu ajutorul unor conturi anonime și folosind hashtag-ul #moonbump, aluzie la subiectul controversat al aselenizării din 1969., susține unul dintre "teroriștii online", cum îi numește ziarul britanic.Există, însă, și oameni care sar în apărarea ducesei., le-a transmis cineva.În timpul unei vizite la Colegiul Regal din Londra, de Ziua Internațională a Femeii, Meghan Markle a declarat că nu folosește rețelele de socializare.Cu cinci zile în urmă, ducesa și soțul ei, Prințul Harry, au lansat, însă, contul lor oficial de Instagram pe care au postat cinci fotografii.Palatul Kensington nu a anunțat data exactă la care va naște Meghan Markle, eveniment care este așteptat să se producă la finele acestei luni sau la începutul lunii mai. Se pare însă că nu va naște la faimoasa clinică Lindo Wing, unde cumnata ei, Kate Middleton, a adus pe lume cei trei copii ai săi, ci la o clinică privată din Windsor, scrie Daily Mail.Foto: Hepta