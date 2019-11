Care este motivul principal pentru care Janet Jackson nu vrea să lase o bonă să-i crească copilul

Janet Jackson a devenit mamă la 50 de ani și s-a dedicat creșterii copilului său. Chiar dacă nu are o misiune ușoară, ea nu concepe să angajeze o bonă.

Janet vrea să se descurce ca mama și bunica ei

Cea mai mare bucurie din viața surorii lui Michael Jackson a venit la 50 de ani: vedeta a devenit mama unui băiețel, Eissa, pe care îl crește singură, după divorțul de tatăl copilului, miliardarul Wissam Al Mana din Qatar.Pentru artista în vârstă de 53 de ani nu-i deloc ușor să se ocupe pe cont propriu de copil, mai ales că ea și-a reluat activitatea muzicală. Aflată în Australia, unde susține o serie de concerte, Janet Jackson a explicat de ce nu are nevoie de o bonă.

Artista a declarat pentru postul de radio Hit Network că, deși este foarte obositor pentru ea să-și crească singură fiul, mama și bunica ei nu au avut nici ele vreun ajutor, dar s-au descurcat. "Mama a reușit, mama ei a reușit, de ce nu? Eu de ce să nu pot?", a spus ea. "Sunt sigură că voi avea nevoie de cineva în viitor care să mă ajute pe ici pe colo, dar acum n-am pe nimeni și-mi place", a adăugat aceasta.



Fără să se plângă, Janet a mărturisit, totuși, că este foarte greu pentru ea să plece în turneu cu băiețelul ei. "Este foarte obositor. Niciodată n-ai parte de suficient somn."





Janet Jackson a revenit pe scenă în septembrie 2017, cu o serie de concerte de trei luni care a inclus show-uri în Austin, Ohio, New York, Pennsylvania, Virginia, Carolina de Nord şi Florida.



Vedeta a sosit săptămâna trecută în Australia și are programat primul concert vineri, în Perth. Ea va urca pe scenă alături de alte staruri, precum Jason Derulo, 50 Cent, The Black Eyed Peas și Sisqo. În cadrul turneului RNB Fridays Live 2019 ea va avea apariții și în Melbourne, Adelaide, Brisbane și Sydney.

A divorțat la trei luni după ce a născut

Janet Jackson, în ținută islamică

Janet Jackson trăiește la Londra, acolo unde locuiește și fostul ei soț. Cântăreaţa a anunţat în aprilie 2016 că este însărcinată cu primul ei copil şi şi-a amânat turneul planificat în acel an pentru a se dedica familiei.Vedeta şi soţul ei, omul de afaceri din Qatar Wissam Al Mana au devenit părinţi în ianuarie 2017, când s-a născut fiul lor, Eissa.Janet Jackson s-a despărțit de cel de-al treilea ei soț la doar trei luni după ce a devenit mamă.Potrivit TMZ, vedeta a crezut că sarcina îi va ajuta să își repare relația, însă situația a continuat să se deterioreze.Janet şi Wissam s-au cunoscut în 2010, la ceremonia de deschidere a unui hotel din Dubai, şi au avut o relaţie de doi ani înainte de a se căsători în secret în 2012. Ei și-au anunțat nunta la un an după eveniment.După ce l-a cunoscut pe Al Mana, Janet Jackson a trecut printr-un proces vizibil de schimbare. Cântăreaţa a dispărut atunci aproape complet din viaţa publică şi a evitat atenţia presei internaţionale, adoptând un stil de viaţă foarte discret şi locuind mai mult în Orientul Mijlociu, alături de omul de afaceri.



Cuplul s-a mutat la Londra, unde au dus o viață discretă și liniștită. Una dintre cele mai de succes artiste din lume, Janet și-a redus drastic activitatea muzicală, existând zvonuri că s-a convertit la Islam.

Vedeta a fost fotografiată pe stradă, în capitala Marii Britanii, îmbrăcată într-o rochie în stil islamic.





Ținuta islamică purtată de Janet Jackson contrasta puternic cu celebrul incident în care vedeta a fost implicată în 2004, în timpul show-ului de la finala Super Bowl, când Justin Timberlake i-a tras brutal bluza, dezvelindu-i sânul drept, catalogat de mulți drept premeditat.



Jackson a mai fost căsătorită cu interpretul James DeBarge, timp de un an, în anii '80, și cu René Elizondo Jr. între 1991 și 2000.



Janet Jackson este mezina familiei Jackson şi, exceptându-l pe Michael Jackson, este singura care s-a bucurat de succes în cariera solo, reuşind să vândă peste 100 de milioane de albume în lumea întreagă, de la debutul ei, în 1982. De-a lungul anilor, artista americană a fost recompensată cu şase premii Grammy, 12 American Music Awards, 33 Billboard Music Awards, 10 MTV Video Music Awards, două premii Emmy şi un Glob de Aur.

Foto: Hepta