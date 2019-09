18 ani de la 11 septembrie 2001: 14 imagini nemaivăzute de la Ground Zero, locul în care s-au prăbușit Turnurile Gemene

Un doctor care a participat la operațiunile de salvare după atentatul de la World Trade Center a scos la lumină mai multe imagini nemaivăzute de la fața locului.

Dr. Emil Chynn își plimba câinele atunci când primul avion a lovit una dintre clădirile World Trade Center. Când a aflat că turnurile s-au prăbușit, s-a grăbit spre locul tragediei, ca să vadă ce s-a întâmplat.



Ajuns acolo, a fost îngrozit. Înconjurat de ruine și fum, el s-a mobilizat și a trecut la acțiune - Chynn susține că a creat la fața locului primul centru de triere a urgențelor.



În următoarele zile și nopți, mii de muncitori, angajați ai serviciilor de intervenție și voluntari au muncit fără încetare, căutând supraviețuitori, eliberând victimele de sub ruine și curățând zona pas cu pas, chiar dacă aerul era irespirabil din cauza fumului toxic și a prafului.



18 oameni au fost găsiți în viață printre rămășițele clădirilor prăbușite, una dintre ele abia pe 12 septembrie, la ora 12:30, dar alte câteva mii erau prinse sub dărâmături, scrie Daily Mail. Chynn a stat cât de mult a fost posibil la fața locului, ajutând la triere și acordând primul ajutor.



Acum în vârstă de 50 de ani, doctorul a dat publicității mai multe fotografii pe care el le-a făcut în zilele care au urmat după atentat, pentru a demonstra bunătatea de care au dat dovadă niște necunoscuți în cele mai negre ore din istoria Americii.



Voluntari printre care s-au numărat angajați ai firmelor de demolări și de construcții au venit la Ground Zero pentru a ajuta la operațiunile de curățare a locului, în timp ce FBI cerceta locul în căutarea rămășițelor avioanelor care au lovit turnurile și a cutiilor negre.



"Când am văzut coloanele de fum înălțându-se dinspre centru am știut că trebuie să mă duc acolo să văd ce s-a întâmplat. Cum am ajuns, am fost înconjurat de fum, dărâmături și hârtii luate de vânt, dar am continuat să merg și să caut clădirile prăbușite", a povestit Chynn.



"Pe drum am întâlnit alți voluntari și după 30 de minute de căutări am ajuns la rămășițele Turnurilor Gemene, din care doar trei etaje mai erau în picioare. Scena era oribilă, oamenii încercau să curețe molozul și peste tot erau rămășițe umane", a continuat el. "Imediat am început să fac tot ce puteam pentru a ajuta - am creat primul centru de triere. Am ajutat ca voluntar cam o săptămână și am făcut aceste poze când eram acolo."



Dr. Emil Chynn spune că aceste imagini nepublicate au o valoare deosebită, pentru că surprind coeziunea celor care au sărit în ajutor din proprie inițiativă: "Oricât de prins eram atunci când am făcut pozele, acestea arată compasiunea pură pe care oamenii o au pentru niște necunoscuți. Toată lumea privește cu mâhnire înapoi spre rasa umană, în loc să vadă cum un oraș întreg s-a unit, iar oamenii și-au riscat viețile pentru a-i ajuta pe alții pe care nu-i cunoșteau."

Pe 11 septembrie 2001, 19 bărbaţi au deturnat patru avioane comerciale americane şi le-au prăbuşit în Turnurile Gemene ale World Trade Center (New York), în clădirea Pentagonului (Washington) şi pe un câmp din Shanksville (Pennsylvania).



Atacurile s-au soldat cu 2.996 de morţi - cel mai sângeros atac străin din istorie comis pe teritoriul american. Bilanţul l-a depăşit pe cel de la Pearl Harbor, din 1941, soldat cu 2.403 de morţi în rândul americanilor. Peste 6.000 de oameni au fost răniţi în atentatele din 11 septembrie.



Al-Qaida, sprijinită de talibani – o mişcare politică islamică fundamentalistă care a dominat Afganistanul din 1996 până în 2001 – a revendicat rapid atacurile din 11 septembrie. Preşedintele din acea perioadă, George W. Bush, cu sprijinul Congresului, a ordonat o invazie militară a Afganistanului, pentru a distruge al-Qaida şi a-i îndepărta pe talibani de la putere.



Autorităţile americane au avut nevoie de aproape 10 ani pentru a-l găsi şi ucide pe Osama bin Laden, considerat arhitectul atacurilor din 11 septembrie. SUA puseseră o recompensă de 25 de milioane de dolari pe capul său.



Pe 2 mai 2011, o echipă a trupelor de elită SEALS a lansat un raid asupra bazei acestuia din Abbottabad (Pakistan), omorându-l Osama pe ben Laden şi pe mai mulţi dintre bodyguarzii săi.







Foto: Daily Mail