XLEAR SINUS CARE – xylitol si solutie salina pentru ingrijirea sinusurilor, un patent unic in lume

Esti unul dintre cei 5 oameni afectati de alergii? Ne pare rau, insa de azi nu mai ai de ce sa disperi! Exista solutii mai la indemana decat crezi. Acestea sunt reunite in gama de ingrijire a nasului si a sinusurilor de la Xlear. XLEAR SINUS CARE, nr.1 in Canada si S.U.A., au la baza un un patent unic in lume. 100% natural, sigur si eficient, bazat pe solutie salina si xylitol.

Cand si cum pot fi folosite produsele pentru decongestia nazala Xlear? In fiecare zi! Oriunde si oricand. Acestea ajuta la reducerea bacteriilor, hidrateaza, calmeaza sinusurile si mentin germenii de la aderarea la tesuturile nazale.

Dauneaza in vreun fel? Nicidecum. Ingredientele produselor Xlear sunt de origine 100% naturala si se bazeaza pe apa, xylitol, sare si extract din seminte de grepfrut. Toate ingredientele provin din surse nemodificate genetic si nu dau dependenta.

Iata un top 4 dintre cele mai bine vandute produse XLEAR SINUS CARE :

1 – XLEAR® Spray Nazal - Solutia patentata cu xylitol reduce inflamatia mucoasei si decongestioneza caile nazale in mod natural.

2 - Kid`s Xlear® – Destinate copiilor, aceste picaturi nazale pot fi folosite ori de cate ori este nevoie, fara a exista riscul de a da dependenta. Fara efecte secundare.

3 - Xlear® picaturi nazale pentru adulti - Sunt eficiente la clatirea, curatarea si hidratarea pasajelor nazale.

4 - Xlear® Neti Rinse - Un sistem de irigare foarte folositor pentru o curatare mai riguroasa a cailor nazale si a sinusurilor.

„Respiratia nazala este cheia starii de bine a oricaui individ. Pacientii mei adora produsele XLEAR, deoarece ii ajuta sa isi pastreze nasul curat si hidratat. Tototdata, xylitolul aflat in aceste produse este exceptional; acesta ajuta corpul sa lupte impotriva alergiilor si racelilor.

Utilizarea produselor din gama XLEAR Sinus Care în fiecare zi reprezinta o modalitate sigură și eficientă pentru a atenua aglomerarea sinusurilor din cauza alergiilor, răcelilor sau gripei.





Alergiile reprezinta o afectiune des intalnita, generate de dezechilibrul sistemului imunitar. Ele sunt o reactie anormala a organismului la anumite substante din mediul inconjurator. Aparent inofensive, alergiile afecteaza 1 din 5 persoane si se manifesta prin stranut, rinita, mancarimi, urticarie, ochi care lacrimeaza, respiratie dificila sau durere in piept. „ Dr. Michael Bennett, DDS TMJ & Sleep Therapy Centre – Utah, USA.Utilizarea produselor din gama XLEAR Sinus Care în fiecare zi reprezinta o modalitate sigură și eficientă pentru a atenua aglomerarea sinusurilor din cauza alergiilor, răcelilor sau gripei.Alergiile reprezinta o afectiune des intalnita, generate de dezechilibrul sistemului imunitar. Ele sunt o reactie anormala a organismului la anumite substante din mediul inconjurator. Aparent inofensive, alergiile afecteaza 1 din 5 persoane si se manifesta prin stranut, rinita, mancarimi, urticarie, ochi care lacrimeaza, respiratie dificila sau durere in piept.

Care sunt cele mai frecvente manifestari alergice? Cele declansate de catre alergenii sezonieri precum polenul plantelor si se manifesta sub forma de: secretii nazale apoase, nas infundat sau stranuturi repetate.

Nota: Xylitolul este un indulcitor natural cu multe beneficii pentru sanatate. El este un alcool de zahar, cu o structura cristalina, granulara, cu o putere de indulcire comparabila cu a zaharului. Se gaseste in mod natural in multe fructe si legume, dar este produs si de corpul uman.



Recomandă acest articol:

Dacă ţi-a plăcut acest articol, te așteptăm și pe pagina noastră de Facebook!