Masajul, remediu optim în caz de depresie. Tipuri de masaj care te ajută

Depresia este boala secolului în care cu toții ne trăim actualitatea. Depresia se hrănește din noi, încet și sigur, de aceea atunci când simțit că-și anunță prezența este musai să venim cu ceva în atac.

Despre masaj se spune că ar fi una dintre cele mai eficiente metode în combaterea depresie, însă înainte să vedem care este cel mai potrivit, hai să identificăm împreună care sunt simptomele depresiei. Dacă stai în fața unei persoane care subit și-a pierdut interesul pentru efectuarea activităților zilnice, dacă se plânge de oboseală, lipsă de energie, dezinteres, dacă o vezi descurajată, retrasă în sine și este fixată pe aceleași idei, gândește-te că ar putea fi în depresie. În plus, observi faptul că persoana respectivă refuză ajutorul specializat, are un somn dificil, se exprimă lapidar și spune că ceilalți sunt de vină. Atenție mare la aceste simptome, pentru că și tu te poți confrunta cu ele.





„Masajul ajută la conectarea corp-minte, ceea ce duce la îmbunătățirea stării generale de sănătate și diminuarea stresului. Există câteva tipuri de masaj pe care eu le recomand în mod special în caz de depresie. Vorbesc despre masajul reflexogen, masajul de drenaj limfatic, dar și masajul somatic. O să explic în cele ce urmează cu ce beneficii vine fiecare tip în parte.”, explică tehnicianul maseur, Dan Bujor.





1. Masajul somatic ajută pacientul cu depresie să-și modifice postura „căzută” specifică suferinței. Aceasta senzație de susținere și sprijin îi va da pacientului sentimentul că este mai puternic și capabil să își rezolve problemele.





2. Masajul reflexogen este o metodă de eliminare blandă, plăcută, a tuturor simptomelor menționate, o modalitate neinvazivă de susținere a organismului uman.





3. Drenajul limfatic susține imunitatea. Legătura directă în această situație este că pacientul cu depresie are sistemul imunitar nu tocmai bine pus la punct, iată de ce este recomandat a se face acest tip de masaj.











Recomandă acest articol:

Dacă ţi-a plăcut acest articol, te așteptăm și pe pagina noastră de Facebook!