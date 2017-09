Două premiere pe piața clinicilor din România

Medicul Florin Ioan Bălănica aduce în România, în premieră, unicul test ADN care realizează un profil genetic personalizat prin cea mai nouă tehnologie de secvențiere genetică și care permite o evaluare clară a necesarului de nutrienți pentru nutriție personalizată 100%, performanță sportivă, screening metabolic și antiageing și singurul scanner corporal dedicat copiilor începând cu vârsta de 5 ani și adulților până la vârsta de 90 de ani.



Din data de 1 septembrie România se aliniază cu medicina internațională, oferind pacienților posibilitatea de a beneficia de teste avansate și de unicul program de Antiageing de Interior, Life Reverser. Doctorul Florin Ioan Bălănică, MBA, CDN Specialist în Medicina Personalizată, Nutriție și Nutrigenomică deschide prima Clinică de Lifestyle Medical/Medicina Stilului de Viață din România (noua abordare la nivel mondial), unde se pune în practică #MetodaDrBalanica.

“Este prima Clinică unde persoanele cu exces ponderal și nu numai sunt abordate personalizat și integrator, din toate aspectele: nutriție, articulații și aspectul pielii. Vorbim despre 4 piloni: Nutriție Personalizată și Nutrigenomică, Mișcare Funcțională și Postură, Managementul Stresului și Inserția Socială. Marcăm lansarea singurului program de Antiageing de Interior pentru femei și bărbați – Life Reverser. În cei peste 22 de ani de experiență, am înțeles că sănătatea nu înseamnă doar absența unei boli. Aceasta este definită de echilibrul fizic, mental și sufletesc. Așadar, am eliminat noțiunea de pacient. Există numai dezechilibre temporare care pot fi depășite și chiar evitate printr-un stil de viață echilibrat”, spune Dr. Florin Ioan Bălănică, fondatorul clinicii.



În urma unei investiții de 300.000 de euro, într-un spațiu de 200 mp, persoanele care doresc să își controleze greutatea corporală, cele care urmăresc a avea un regim de viață personalizat corpului lor, cele care vor să afle dacă există sau nu o problemă medicală sau genetică pot apela la serviciile noii clinici situate în București, Sector 1, Bdul Primaverii, nr 22. “În cadrul clinicii exstă 2 medici, 2 nutriționiști autorizați, 3 antrenori personali, 2 maseori și terapeuți, 2 fiziokinetoterapeuți și 3 persoane la departamentul administrativ. Însă echipa se va mări. Colaborez cu personal calificat și dedicat 100% scopului nostru: o viață corectă din punct de vedere alimentar, mental, medical și sportiv. Suntem o țară în care statisticile referitoare la obezitate și diabet afișează cifre alarmante! Mai ales în cazul copiilor! Nu trebuie să dăm vina doar pe mâncare, pe stres și pe lipsa de mișcare fizică, ci mai degrabă trebuie să conștientizăm că informația de care dispunem este de cele mai multe ori fie haotică, fie eronată. De aceea, specialiștii trebuie să fie sursa unică și corectă pentru ca noi să ne găsim echilibrul alimentar, mental, medical și fizic. Cheia este Modul in care alegem sa ne Traim Viata”, explică medicul Florin Ioan Bălănică.



In cadrul clinicii există singurul scanner corporal dedicat copiilor începând cu vârsta de 5 ani și adulților până la vârsta de 90 de ani (Tanita Japonia), singurul echipament de mișcare funcțională și recuperare FLOWIN PRO SCIENCE FRICTION (Suedia), singurul complex medical dedicat mișcării funcționale pentru persoane care doresc să fie sănătoase și cel mai modern și performant sistem de Electromiostimulare Wirelless (EMS) - VisionBody (Germania).

Mai mult, testarea la nivel profund, de ADN este o tehnologie de ultimă oră, realizată și aplicată în cele mai prestigioase Laboratoare din Statele Unite. Este vorba despre un profil genetic personalizat prin cea mai nouă tehnologie de secvențiere genetică (prevenție genetică, screening metabolic, sarcină, sportivi, nutriție, antiageing).Clinica deține parteneriate cu: Naturys – produse profesionale 100% certificate BIO (produse biologice de antiageing și îngrijire corporală, fără conservanți, coloranți și cu o concentrație a principiilor active natural de 5 ori mai mare decât a oricărui alt produs de pe piață); Laboratoarele Bema Cosmetici – aproximativ 50 de ani de experiență pe piața produselor de îngrijire corporală biologice/2008 Hong Kong, Naturys a fost declarat cel mai bun produs BIO la nivel mondial/extracție ecologică cu CO2 a produselor active fără solvent/utilizare Phytostab – singurul produs biologic pentru prezervarea principiilor active.Dr. Florin Ioan Bălănică este Specialist în Medicina Personalizată, Nutriție și Nutrigenomică, Asociat al ‘’Academiei Americane de Nutriție și Dietetică’’, Reprezentant Oficial în România al ‘’Organizației Europene de Lifestyle Medical (ELMO)’’, Lifestyle Coach , Speaker și Trainer. Este Fondator al ‘’Școlii pentru Sănătate și Longevitate’’, Fondator al “Societății pentru Medicina Stilului De Viață din România”, Fondator al #MetodeiDrBalanica pentru prevenție și tratament.Dr. Florin Ioan Bălănică are 22 de ani de practică în domeniul medical și experiența a peste 45.000 de cazuri medicale. A lucrat ca medic generalist la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială din cadrul Spitalului de Urgenta Militar Central. A coordonat 43 de clinici și 9 laboratoare medicale în cadrul MedCenter. A fost responsabil de lansarea și conducerea celui mai performat Laborator Central din România, a celui mai modern Spital de Oftalmologie, Europe Eye, și mai apoi deschiderea Spitalului European.A slăbit 100 kg în mai puțin de un an, fără niciun fel de operație sau medicamente și până astăzi nu a mai pus un gram la loc. Aceasta a fost prima schimbare dintr-un lung șir care l-a ajutat să creeze o metodă care are drept țintă prevenția prin menținerea unui stil de viață echilibrat, având drept nucleu nutriția si modul de viață. Până în acest moment, peste 6,500 de persoane au ales medicina personalizată și au experimentat cum este să fii în controlul propriei sănătăți. #MetodaDrBalanica pentru prevenție și tratament este ‘’Medicina Stilului de Viață’’ și se bazează pe 4 piloni: Nutriția și nutrigenomica; Managementul Posturii și Mișcarea funcțională; Managementul stresului si Inserția Socială. Mai multe detalii puteți găsi și pe www.doctorbalanica.ro.