Cobză de răcit? Treci pe natural!

„Eu nu răcesc niciodată!” – Toţi cunoaştem pe cineva care face această afirmaţie când se discută despre răceli sau când vine sezonul acestora. Cu toate acestea, nu există persoană care să nu fi răcit, iar când simptomele răcelii sau gripei te invadează, este bine să ştii că poţi lupta și natural împotriva lor.

Suplimentul alimentar pe bază de extracte naturale standardizate Propolis C Răceală & Gripă se administrează de la primele simptome de raceală şi gripă, fiind disponibil în două variante: pentru copii de peste un an – Propolis C Răceală și Gripă Kids și pentru copii peste 12 ani și adulți – Propolis C Răceală și Gripă Adulți.



Propolis C Răceală și Gripă are acţiune imunostimulatoare puternică, conţinând o doză semnificativă de vitamina C (de 5 ori mai mare decât doza zilnică recomandată), tinctură de propolis, extract de echinacea (un ingredient cunoscut pentru creșterea capacității de apărare a organismului) și extracte din fructe de soc și măceș.

Fără zahăr, dar cu gust plăcut de zmeură.



1 plic/zi de Propolis C Răceală și Gripă pentru putere maximă în lupta cu răceala.

Poate fi asociat cu antiinflamatoare şi antipiretice.