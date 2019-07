Cât de mult ne dăunează albirea dentară? Iată ce spune medicul stomatolog Adrian Mina!

Albirea dentară este unul dintre cele mai cunoscute și mai în vogă procedee de estetică dentară la momentul actual. Reprezintă totuși un subiect controversat, întrucât neefectuat cum trebuie și sub atenta supraveghere a dentistului, efectele sale pot fi departe de cele dorite. Aflăm astăzi de la medicul stomatolog Adrian Mina în ce măsură ne este albirea dentară un bun prieten, dar și în ce condiții se poate trasforma într-un veritabil dușman.

Ce se întâmplă mai exact în timpul albirii dentare“Albirea dentară reprezintă tratamentul estetic cel mai des utilizat în medicina dentară. Acesta presupune o reacție chimică între soluțiile pe bază de peroxid de hidrogen folosite pentru albire și dinții naturali. Peroxidul de hidrogen, având contact intim cu suprafața dentară, se va descompune și va elibera ioni de oxigen, care se vor combina cu grupările cromogene de la nivel dentar și le va crește gradul de solubilizare, în urma cărora vor rezulta produși de degradare: apă, oxigen și amoniac. Rezultatul final este pierderea grupărilor cromogene și obținerea unei nuanțe mai deschise a unității dentare”, explică medicul stomatolog Adrian Mina, de la DaVinci Dental Clinic.Primele două întrebari pe care trebuie să ni le punem atunci când ne gândim să apelăm la procedeul de albire dentară sunt când anume trebuie făcută și cui se recomandă?“Indicațiile albirii dentare sunt de cele mai multe ori în legătură cu cerințele estetice și obținerea unui zâmbet mai luminos. Se recomandă albirea dinților care și-au modificat nuanța în urma consumului de alimente cu potențial cromogen ridicat, consumului de cafea, fumatului și a discromiilor de cauză endogenă. De asemenea, pacienților cu o ușoară fluoroză dentara le este recomandat tratamentul de albire pentru a reduce din colorațiile brun gălbui determinate de aportul în cantitate prea mare a Fluorului.Modificările de culoare cauzate de consumul de tetraciclină al mamei pe perioada sarcinii se poate remedia sau îmbunătăți în cazurile ușoare. Albirea dentară se va efectua numai pacienților cu o igienă dentară bună, care și-au rezolvat în prealabil problemele de ordin stomatologic. Perioada optimă de realizarea a tratamentului este după realizarea celorlalte tratamente stomatologice care interferează cu starea de sănătate a cavității orale”, declară medicul stomatolog Adrian Mina.Trecem acum de la indicații la contraindicații atunci când vine vorba despre procedeul de albire dentară.„Contraindicațiile albirii dentare sunt constituite din obturații (plombe) multiple la nivelul dinților care urmează să fie supuși tratamentului de albire, dinți cu leziuni carioase netratate, dinți cu diferite tipuri de fracturi, gingivită cronică, hiperplazică, boală parodontală sub toate formele ei clinice, pacienți a căror igienă dentară este insuficientă, fluoroză și colorații tetraciclinice severe, anomalii de formare ale smalțului și dentinei, dinți acoperiți de lucrări protetice de tip coroană, fațete sau punți dentare și în primul rând pacienții necooperanți cu idealuri mult peste posibilitățile de tratament furnizate de propria dentiție”, spune dr.Adrian Mina.În prezent, există o multitudine de metode de albire a dinților, însă absolut toate trebuie făcute strict la indicația și sub supravegherea medicului.„În ceea ce privește albirea dentară, există numeroase tipuri de albire dentară: geluri utilizate de pacienți acasă după recomandarea medicului, albire în cabinet cu substanțe activate de o sursă luminoasă, laser sau lămpi speciale. Diversitatea substanțelor de albire rezidă din concentrația de peroxid de hidrogen conținută. Cu cât este mai mică concentrația de peroxid, cu atât acțiunea este mai blândă asupra dinților și efectul nu este atât de evident”, dezvăluie specialistul.Ca în asbolut orice, excesul poate avea rezultate nedorite, astfel încât e foarte important să știm ce este recomandat imediat după albirea dentară, dar și la ce perioadă de timp se poate repeta acest procedeu.„Din cauza deshidratării produse la nivel dentar, nu este bine să facem exces în ceea ce privește albirea dentară.O albire făcută cu simț de răspundere și bine condusă de medicul stomatolog se poate repeta la aproximativ 1,5 - 2 ani. Orice repetare a tratamentului mai devreme de această perioadă poate afecta sănătatea dinților pe termen lung. Recomandările în ceea ce privește perioada de după albire sunt în legătură cu produsele alimentare și non alimentare cu potențial cromogen de tipul sosului de tomate, vinului roșu, cafelei, turmericului, șofranului, coca-cola și nelipsitului fumat. După tratamentul de albire, rehidratarea dinților se produce între 24 - 72 ore, dar este bine să se evite alimentele colorate timp de o săptămână pentru reușita tratamentului”, recomandă Adrian Mina.Dr. Adrian Mina este considerat unul dintre cei mai respectați medici stomatologi, cu o activitate de peste 15 ani derulată în Statele Unite, Canada și România. Printre pacienții săi se numără persoane publice din România, dar și de peste hotare.