Beneficiile apelor termale minerale

Te-ai gandit vreodata ca simpla imersie in apa poate trata o multime de afectiuni? Dar nu este vorba despre orice apa, ci despre apa termala minerala, cum este cea de la Diana Resort din Baile Herculane. Are un grad scazut de radioactivitate si trateaza:

· Afectiunile reumatismale degenerative (spondiloze, artroze, poliartroze), inflamatorii, abarticulare (tendinoze, tendomioze, etc);· afectiunile posttraumatice (stari dupa operatii pe articulatii, stari dupa fracturi, entorse, etc);· afectiuni neurologice periferice (pareze si paralizii);· afectiuni metabolice si de nutritie (forme usoare de diabet, hiperlipemii etc.);· afectiuni asociate (ginecologice, respiratorii, dermatologice, boli profesionale).Vino sa testezi și tu efectele miraculoase are apelor termale minerale de la spa-ul Diana Resort.Hotelul este amplasat intr-un cadru natural de poveste, la Baile Herculane. Renovat in totalitate, Diana Resort dispune de 440 locuri de cazare in 220 de camere ce indeplinesc cele mai bune conditii de servicii si confort. https://www.dianaresort.ro/ - Strada Complexelor, nr. 8, Băile Herculane