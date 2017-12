“Abordam holistic problemele pacientilor pentru ca nu putem trata corpul separat de minte si suflet” – Nusa Bulai, manager si consilier medical Fizio Estetix

In ce context din viata ta a luat nastere conceptul Fizio Estetix?

Conceptul clinicii holistice pe care astazi o conduc a aparut in viata mea inca din timpul facultatii, as putea spune chiar din primul meu an ca studenta la Facultatea de Medicina din Brasov. S-a intamplat atunci ca eu sa am sansa de a lucra pe Sectia de Fizioterapie si Recuperare medicala a spitalului din Brasov, unde am descoperit ca sunt foarte atrasa si interesata de aceasta specialitate. Tot cam in aceeasi perioada am urmat, in paralel, si o scoala de kinetoterapie pentru pregatire si perfectionare. Cumuland tot mai multe informatii si largindu-mi destul de mult perspectiva in acest domeniu, usor, usor in mintea mea s-a infiripat ideea si dorinta de a pune bazele unei clinici.

Au urmat apoi cinci ani de experienta ca si consilier medical in Bucuresti, timp in care am reusit sa intru in contact cu numerosi medici si sa asist la consultatii in diverse spitale. Am castigat astfel o viziune mult mai clara asupra problemelor cu care oamenii se confrunta in ziua de astazi si asupra sistemului medical din Romania si am hotarat sa demarez proiectul Fizio Estetix, proiectul meu de suflet si locul catre care mare parte din energia si atentia mea se focuseaza astazi.

Cui se adreseaza serviciile Fizio Estetix?

Ca si tipologie umana, serviciile Fizio Estetix se adreseaza tuturor acelor persoane care au deschiderea, dorinta si interesul de a-si trata problemele holistic, sub indrumarea specialistilor nostri. Copii, adolescenti, adulti sau pensionari, cu totii vor gasi aici un mediu potrivit si o echipa pregatita sa le faciliteze drumul catre o viata mai sanatoasa si echilibrata, atat din punct de vedere fizic, cat si emotional.

Ca si consilier medical, rolul meu in clinica este acela de a le indrumu pasii catre cele mai potrivite terapii menite sa le rezolve problemele. De altfel, prin prisma faptului ca am intrat in contact cu numerosi medici, am cunostintele si conexiunile necesare pentru a-mi indruma pacientii si catre alte servicii, alte clinici sau cabinete, de stat sau private, care sa vina in completarea terapiilor de la noi. Imi place sa cred ca intr-un sistem medical care intr-adevar are multe hibe, putem lucra impreuna, pentru o cauza comuna, aceea de a-i oferi pacientului resursele si mijloacele necesare de vindecare.

De ce abordare holistica si ce anume presupune?

Abordare holistica deoarece cred cu tarie in faptul ca afectiunile vin dintr-un blocaj emotional sau energetic. Si atunci, omul trebuie privit ca un tot, ca un intreg indivizibil. Imaginati-va un puzzle. Pentru a va bucura de frumusetea lui nu puteti privi piesele separat. Ele trebuie integrate intr-un tot, intr-un ansamblu de elemente care sa interactioneze si sa se completeze unele pe celelalte. Daca si numai o singura piesa de puzzle nu este pusa la locul potrivit, atunci intreg proiectul este compromis. Tot astfel se intampla si cu oamenii. Nu putem trata corpul separat de minte sau suflet. Fiinta umana nu este doar suma organelor sale, ci este un sistem integrat, un ansamblu de elemente care interactioneaza permanent unele cu altele, in timp ce intreg sistemul interactioneaza cu mediul inconjurator.

Care este simbolistica si povestea balerinei din sigla?

Cu balerina am avut o relatie destul de speciala inca dinainte de a pune bazele Fizio Estetix. Acum aproximativ doi ani am descoperit pe internt o poza cu o balerina care pur si simplu m-a inspirat. Prin postura si prezenta ei, sugera ceva suav si eliberator, o stare de a fi pe care fiecare persoana ar trebui sa o atinga la un moment dat in viata. Am simtit atunci ca acest simbol al balerinei va avea un scop si o finalitate, am pastrat poza, iar cand am demarat proiectul pentru clinica, am stilizat balerina si am transformat-o in sigla Fizio Estetix.

Astazi, am gasit formula si contextul ideale prin care balerina Fizio Estetix poate ajuta oamenii sa se elibereze de afectiunile trupului, dar si ale sufletului si sa regaseasca calea spre ei insisi.

Ce ne puteti spune despre misunea dumneavoastra si, implicit, misiunea Fizio Estetix?

La Fizio Estetix ne-am asumat in primul rand misiunea de preventie. Din pacate, romanii tind sa mearga la medic abia atunci cand ajung intr-o faza cronica si acuta, ceea ce inseamna o munca si o lupta mult mai grea, atat din partea pacientului, cat si a medicului. In al doilea rand, scopul nostru este de a elibera pacientul de problemele cu care se prezinta si de toata povara emotiilor negative care ii insotesc pe cei aflati in suferinta. Am ales ca inainte de toate sa fim oameni si indiferent de posibilitatile pacientului, sa gasim intotdeauna o solutie prin care, in final, pacientul sa poata pleca de la noi pe picioare si pozitiv.

Cu ce se diferentiaza Fizio Estetix fata de alte clinici?

Cand am pornit la drum cu acest proiect, am stiut ca sunt trei lucruri pe care sigur mi le doresc sa le am la clinica: terapii individuale, echipa multisiciplinara si accesul pacientului intr-un circuit deschis de medici si terapii.

Dupa ce a trecut pragul clinicii noastre, pacientul ia prima data contact cu mine pentru sedinta gratuita de consiliere medicala. Intr-un mediu relaxant si placut, discut cu pacientul despre problemele cu care se confrunta si stabilim nisa in care ar trebui sa inceapa planul de tratament. In functie de evolutia starii sale de sanatate si de lucrurile pe care le descoprim pe parcurs, pacientul este indrumat si catre alte terapii, precum Ozonoterapie, Mea Plasma, psihoterapie etc. In tot acest timp, pacientul intra in contact cu toti specialistii nostri, beneficiind de un tratament integrativ. Este o munca in echipa, unde ne bazam foarte mult pe sinceritatea si deschiderea pacientului fata de noi. Nu putine au fost cazurile cand oamenii s-au prezentat cu probleme pentru care cautau solutii complet gresite, descoperind apoi ca, o metoda naturala si complet sigura precum ozonoterapia cumulata cu psihoterapie, avea sa le alunge durerile fizice, oboseala cronica sau nelinistea. Practic, facand acest circuit si trecand pacientul prin diverse terapii, rezultatele au fost de fiecare data uimitoare.

Cu ce probleme se prezinta cel mai des pacientii la clinica?

Foarte multe persoane vin la clinica prezentand afectiuni pe zona genitala (vaginite, tulpine de HPV, rani pe col), afectiuni dermatologice, infectii sau tensiuni musculare, cumulate cel mai adesea cu o oboseala cronica si blocaje emotionale. Am obtinut rezultate extraodinare, dovedite prin analizele medicale, pentru disparitia tulpinei HPV, a infectiilor post-operatorii sau pentru disparitia oboselii cronice si a durerilor musculare si articulare.

Care sunt planurile Fizio Estetix pentru anul ce vine?

Imi doresc foarte mult ca anul viitor sa ne mutam intr-un spatiu mai mare, care sa ne permita sa avem cati mai multi specialisti alaturi de noi pentru a ne putea continua misiunea. La 28 de ani, ma bucur de toata energia si vointa de a duce mai departe acest business si de a ajuta cat mai multe persoane sa se regaseasca mai sanatoase, mai frumoase si mai puternice.



Fizio Estetix este o clinica de diagnostic, tratament integrativ, recuperare medicala si estetica, care trateaza pacientii in mod holistic, plecand de la premisa ca orice afectiune are la baza o trauma emotionala. De asemenea, Fizio Estetix este si singura clinica din Bucuresti unde pacientii pot beneficia de autohemoterapia hiperbara, o terapie inovatoare cu rezultate inca de la prima sedinta.