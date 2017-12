Viggo Flagship Store celebreaza inspiratia

In Ajun de Sfantul Nicolae, Viggo a sustinut un atelier de inspiratie pentru selectia celor mai rafinate daruri si a celor mai creative tinute de sarbatori. Evenimentul s-a desfasurat in cadrul elegant al casei Petrascu, ansamblu de patrimoniu, incarcat de istorie si emblematic din punct de vedere arhitectural pentru centrul capitalei.

Bloggeri cunoscuti si specialisti din domeniul modei au calcat pragul Viggo Flagship Store, fiind surprinsi intr-un moment personal – alegerea cadourilor pentru cei dragi. Vladimir Draghia, Doru Todorut, Florin Dobre, Nicolai Tand, Calina Roman, Andrei Vulpescu, Stefan Lungu si George Pistereanu au asistat la prezentarea celor mai importanti diferentiatori ai unei piese vestimentare premium: tesatura selectionata, constructia interna si atentia pentru detalii.

Aceasta a fost ocazia ideala de a se informa despre evolutia brandului Viggo, suma a preocuparii pentru calitate si a colaborarii cu furnizori de renume international.Gazdelor serii li s-a alaturat un reprezentant cheie din managementul Vitale Barberis Canonico - Franco Brovelli, Export Area Manager.Succesul brandului de tesaturi, partener Viggo, are la baza o experienta de peste 350 ani precum si valorile transmise din generatie in generatie in epicentrul productiei textile din Italia, regiunea Biella. Fiecare pas al prelucrarii lanii se supervizeaza intern, cu grija pentru detalii marca Vitale Barberis Canonico. Legendare pentru design-ul inspirat, tesaturile realizate au cucerit prin confort si stil personalitati remarcabile precum Eduard al VIII-lea, ducele de Windsor.