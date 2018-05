Tricotaje de vara in culori pastelate semnate Andreea Tincu

Sense prezinta in fiecare sezon colectii complexe, cu modele inspirate din tendintele internationale, din tesaturi si fire de calitate superioara. Colectia de tricotaje Sense ocupa un loc important in liniile marcii, fiind realizata in fabrica Smirodava, o unitate cu traditie, cu activitate neintrerupta din anul 1977.

Designerul Andreea Tincu a creat pentru noul sezon, primavara-vara 2018, o colectie capsula din fire calitative, importate din Italia si Franta. In culori pastelate, fresh asemeni zilelor de primavara, modelele tricotate Sense sunt o invitatie pentru un stil relaxat, excelent pentru confortul tau.

Sfatul designerului este sa apreciezi calitatile unui produs tricotat primavara-vara si sa nu ai idei preconcepute despre sezonul in care ar trebui purtat. Toate marile branduri (Missoni, Anna Sui, Chloe, Celine, Hugo Boss etc.) au in colectiile lor acest tip de produse, din fire cu bumbac si viscoza, subtiri, asemeni un jersey de calitate. Mai mult, sunt o investitie smart, deoarece le poti purta ulterior si pe sub sacouri, ca sa intregesti o tinuta office comoda.

Bluza Sunny, disponibila in mai multe variante cromatice are o compozitie cu bumbac, fiind foarte fina si permisibila la combinatii diverse. Missy este un model vesel, young, in dungi colorate, pe care il poti purta atat la uni-uri asortate la culorile dungilor cat si la denim, pentru o tinuta casual. Missy are un aer boem si arata superb intr-o garderoba de vacanta, in combinatii cu beige, navy sau rosu.

Spring si Aida sunt alte variante in dungi pe care le poti achizitiona cu incredere, in tonuri pastelate sau contrastul verde-rosu, intens si imediat remarcat.

Jachetele tricotate sunt tipul de piese vestimentare pe care orice femeie trebuie sa le aiba in garderoba. Se pot purta in diminetile si serile racoroase, inlocuiesc cu succes sacourile si jachetele pentru rochii, nu se sifoneaza si sunt placute la purtat. Variant soft Terri este feminina si avantajeaza siluete diverse. Se potriveste atat la uni-uri cat si la imprimeuri diverse. Kenzo este un alt cardigan chic, in variante cromatice de roz pudrat, navy si galben intens.

Macaroon este o bluza romantica, in culori dulci, asemeni prajiturilor franceze, al caror nume il poarta. Aplicatiile tip flori sunt realizate manual iar firul cu viscoza este foarte fin, oferind produsului o cadere placuta, pe langa corp. In aceeasi categorie se incadreaza bluza Iris, cu guler jacquard, in culori pastelate si luminoase.

Ducessa este genul de piesa basic care poata fi purtata direct pe piele, deoarece este din bumbac. O poti purta cu pantaloni sport si tenisi sau cu fuste ori pantaloni eleganti si stiletto. Marele avantaj al produselor tricotate este faptul ca pot fi oricand integrate in diverse stiluri vestimentare. Sense este una dintre cele mai importante marci romanesti de imbracaminte care s-a facut remarcata, de-a lungul timpului, datorita colectiilor ample, create de designerul Andreea Tincu, si produselor de calitate, la preturi corecte.

Poti descoperi colectiile Sense online, pe www.fashionsense.ro, sau in oricare dintre magazinele din reteaua nationala.