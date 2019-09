Tommy Hilfiger anunță TOMMYNOW ce prezintă TommyXZendaya, o celebrare a incluziunii, diversității și validării în modă. După cinci sezoane în turneu mondial, evenimentul de modă experiențial s-a întors la New York Fashion Week pentru a prezenta colecția TommyXZendaya Toamnă 2019 realizată de designer-ul Tommy Hilfiger în colaborare cu actrița americană Zendaya.Spectacolul de modă TOMMYNOW din acest sezon continuă să aducă la viață spiritul brand-ului pentru consumatorii din intreaga lume. Din toamna anului 2016, spectacolul a călătorit prin orașe din America de Nord, Europa și Asia, iar fiecare oprire continuă să aducă brand-ului TOMMY HILFIGER o energie tinerească și optimistă, specifică publicului local. TOMMYNOW, prezentând TommyXZendaya, a avut loc duminică, 8 septembrie 2019, ora 8:30 p.m. EST (9 septembrie 2019, ora 3:30 a.m. - ora României) la Apollo Theater, în Harlem - loc ce a găzduit unii dintre cei mai emblematici artiști ai lumii. Evenimentul a fost construit pe formatul-semnatură ”See Now, Buy Now”, iar ținutele de podium au fost disponibile printr-un ecosistem de canale de cumpărare imediată în peste 70 de țări.TOMMYNOW se întoarce la New York Fashion Week pentru premiera celei de-a doua colecții TommyXZendaya realizată de designer-ul Tommy Hilfiger în colaborare cu actrița americană Zendaya. Este o celebrare a validării în modă și a indivizualității, a siguranței de sine și diversității, găzduită de emblematicul Apollo Theater, unde spiritul legendelor din muzică și a artiștilor de top poate fi simțit pretutindeni.Curentul power dressing reprezentativ pentru anii '70 și ‘80 este redefinit cu o notă îndrăzneață și modernă. Croiala vestimentară și șalurile ies în evidență prin imprimeuri constelații sofisticate și motive animale elegante. Imprimeul tip houndstooth și bulinele în proporții neașteptate adaugă o notă jucăușă fustelor maxi și rochiilor petrecute. Nuanțele de vișiniu cald se amestecă cu cele metalice și cu paltele monocrome pentru un aer fresh. Țesăturile luxoase reunesc colecția, de la materialele din piele fină și blănurile artificiale, până la catifeaua bogată și denim-ul premium. Toamna 2019 celebrează emblemele trecutului cu un twist contemporan, pentru a crea o colecție pentru ziua de mâine. Având în centrul său femeia puternică, inspirațională, siluetele atemporale sunt reinventate pentru o nouă eră.Inspirată din New York-ul anilor '70, distribuția incluzivă a continuat să celebreze și să înfățișeze cu mândrie modele cu o diversitate imensă în termeni de experiență, dimensiune, vârstă, expresie de gen și etnie.Echipa de modele le-a inclus pe Winnie Harlow, Yasmin Wijnaldum și Sara Sampaio, care fac parte din spectacolele și povestea de brand Tommy Hilfiger de 10 ani.Lor li s-au alăturat Ashley Graham, Candice Swanepoel, Alek Wek, Soojoo Park, Halima Aden, Leomie Anderson, Yasmin Warsame și un nou val de talente, incluzându-le pe Aaliyah Hydes, Abby Champion, Babacar N’Doye, și Indira Scott.Peste 900 de persoane, incluzând presă, cumpărători, VIP-uri, influenceri din industrie și consumatori, au fost invitate să se bucure de spectacolul energic și experiențele de modă inedite la Apollo. Pe măsură ce marcajul iconic al Teatrului Apollo a prins viață, oaspeții au fost primiți în lumea TOMMYNOW și TommyXZendaya printr-un tunel imersiv care a adus la viață istoria Apollo Theater. Instalația a prezentat conținut digital și fotografii de Nichelle Gainer, istoric cultural și autor al Vintage Black Glamour, care celebrează scena muzicală emblematică a Harlemului, din anii ‘30s până în anii ‘80.Oaspeții au pătruns în spectacolul de modă în aer liber, organizat în jurul exteriorului din cărămidă al Teatrului Apollo. Infuzate cu un twist cinematic tipic Harlemului din anii ‘70, mașini clasice americane, canapele din catifea vișinie și scaune de lemn au fost iluminate în stil vintage - toate fiind reminiscențe ale acelei perioade. La standul dedicat, fanii au putut cumpăra tricouri TommyXApolloXZendaya realizate special pentru TOMMYNOW, fondurile astfel adunate fiind donate către Apollo.În timp ce modelele au preluat podiumul, un mix de muzică funk din anii ‘70 și începutul anilor ‘80 a fost completat de prestația live a peste 20 de artiști de la centrul de pregătire pentru artiști din Harlem, Mama Foundation for the Arts al lui Vy Higginsen.Bazându-se pe angajamentul lui Tommy Hilfiger de a oferi experiențe de vânzare cu amănuntul unice, fanii au descoperit și au cumpărat colecția TommyXZendaya - înainte de debutul acesteia pe podium - în cadrul autobuzului experiențial TommyXZendaya situat lângă Apollo. Artiștii locali au schițat portrete ale invitaților în cele mai bune ipostaze, iar vizitatorii au putut de asemenea să fie adaugați în campania TommyXZendaya Toamna 2019. Autobuzul va opri în Soho, la Win Lot, pe East Houston și Lafayette Street, vineri, 13 septembrie și sâmbătă, 14 septembrie, astfel încât consumatorii să poată achiziționa și experimenta colecția. Design-ul autobuzului celebrează inspirația colecției de sezon, interiorul și exteriorul acestuia prezentând tonuri calde de roșu burgund, logo-ul monograma ,,TZH” și printuri inspirate de modelul pielii de șarpe.Colecția TommyXZendaya Toamnă 2019 va fi disponibilă în magazinele selecționate din România începând cu data de 7 octombrie.