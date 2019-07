Sense lansează prima colecţie fashion din cupro, o ţesătură 100% vegană

Sense se numără printre foarte puţinele branduri fashion care mizează pe sustenabilitate, încă din vremurile când nu era la modă şi nimeni nu vorbea despre asta. De peste un deceniu, echipa de creaţie Sense utilizează materiale realizate preponderent din fibre naturale, obţinute cu respect faţă de mediu şi cu o risipă minimă.

DE CE CUPRO?

DIN CE ŞI CUM SE FABRICĂ CUPRO

CE ATUURI ARE CUPRO ÎN RAPORT CU CELELALTE ŢESĂTURI

În vara lui 2019, marca românească de confecţii de damă, face încă un pas înainte în direcţia unei producţii responsabile la modul concret, lansând prima colecţie realizată din cupro, o ţesătură inovatoare, 100% vegană, care se întreţine foarte uşor, este accesibilă ca preţ şi nu se lipeşte de piele, nici măcar în zilele în care disconfortul termic atinge cote dificil de tolerat.Peste zece milioane de tone de haine ajung anual în depozitele de deşeuri, majoritatea nefiind biodegradabile sau degrandându-se la o rată foarte scăzută, de regulă în câteva sute de ani. Nu este doar o simplă statistică, ci un semnal de alarmă care trebuie luat în serios, fiindcă pe zi ce trece planeta şi implicit locuitorii acesteia, devin “victimele” propriilor alegeri şi acţiuni. 58% din impactul negativ al poluării se datorează metodelor implicate în producerea de piese vestimentare, de la cantităţile imense de apă folosite pentru a dilua şi a clăti substantele chimice regăsite în multe fibre modificate genetic şi până la urmele lăsate în sol, în aer etc.Spre deosebire de celelalte fibre, cupro necesită mult mai puţin detergent şi apă pentru curăţare, iar datorită faptului că este vegană se descompune în totalitate, nerămânând la suprafaţa solului. În cât timp se întâmplă acest lucru? Mult mai repede decât te-ai fi aşteptat: în aproximativ două luni (în condiţii de vară, la o temperatură medie de 35 de grade şi umiditate 80%), cupro îşi pierde jumătate din greutatea iniţială, fibra fiind descompusă de organismele vii. Chiar şi când este îngropat, cupro produce cu mult mai puţine substanţe toxice comparativ cu poliesterul, nylon-ul, mătasea sau lâna. În plus, absolut toţi solvenţii folosiţi întrunesc standardele ecologice impuse la nivel internaţional, iar produsele rezultate după prelucrare sunt certificate de instituţiile specializate.Producătorul fibrei de cupro este compania Asahi Kasei, unul dintre cei mai mari jucători la nivel global în producţia de fibre, electronice, răşini, materiale de construcţii şi bunuri de larg consum. Una dintre misiunile companiei japoneze constă în inovaţie şi în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului înconjurător, cupro numărându-se printre reuşitele echipei de cercetare şi dezvoltare. Cunoscut şi sub denumirea de Bemberg, după numele inventatorului său, cupro este o fibră din celuloză regenerată, obţinută din bumbac. Mai precis, din învelişul seminţelor de bumbac, care până în momentul punerii la punct a tehnologiei de rafinare şi dizolvare, era considerat deşeu şi aruncat direct la gunoi.În ce constă procedeul: seminţele plantei de bumbac sunt învelite în fibrele pufoase din care se obţin firele de bumbac. Pentru ca fibrele cu pricina să poată fi transformate în fire, este necesară separarea seminţelor (egrenare, în termeni tehnici), care la rândul lor mai au un înveliş, foarte fin, ca o “scamă”. Din acest înveliş prelucrat (topire şi filare) se obţine cupro, fibra celulozică regenerată, utilizată de altfel şi în fabricarea kimono-urilor tradiţionale japoneze.Cupro este singurul material care alătură delicateţea unei fibre naturale cu funcţionalitatea asigurată de fibrele sintetice. Înainte de toate, cupro aproape ca nici nu se simte pe piele, structura fibrelor sale fiind aproape perfect rotundă în secţiune, ceea ce înseamnă că textura este mult mai netedă şi implicit prezintă un potenţial redus de a irita pielea sensibilă.Cupro este de asemenea şi o fibră care asigură controlul perfect al temperaturii corpului, atât în lunile de vară, cât şi în sezonul rece. Datorită capacităţii sale incredibile de a absorbi şi de a elimina umezeala, cupro permite pielii să respire, menţinând un confort absolut indiferent de condiţiile meteo. Vara respinge căldura, iar iarna generează energie termică prin absorbţia apei de la suprafaţa pielii. Hainele confecţionate din cupro pur şi simplu nu se lipesc de piele, senzaţia de prospeţime şi de răcoare conferită, determinându-te să te gândeşti că porţi cu tine în permanenţă un aparat invizibil de aer condiţionat.Cum se prezintă cupro? Asemenea unei mătase mai plină, însă spre deosebire de aceasta, mult mai uşor de întreţinut şi mai accesibil ca preţ. În plus, cupro fiind vegan, nu sunt folosite organisme vii (ca viermii de mătase) şi nici cleiuri de oase la prelucrare.Ce mai trebuie să ştii despre cupro: este obţinut din bumbac, însă este net superior acestuia, se întreţine uşor, nu se electrizează, are un tuşeu catifelat şi extrem de plăcut pe piele, este fluid şi permite mişcarea liberă, în deplin confort, are o ţinută elegantă, se şifonează greu şi poate fi adaptat atât ţinutelor de zi, cât şi celor de ocazie.Colecţia Sense realizată integral din cupro este alcătuită din rochii casual de vară, drepte sau uşor cloş, pantaloni chino confortabili, cu elastic la spate şi buzunare, bluze cu lungime asimetrică şi croi lejer, într-o gamă cromatică ce rimează cu sezonul: tonuri de beige, caramel, cărămiziu, oranj stins, albastru, bleumarin şi kaki.Săptămânal, selecţia de piese SENSE este completată cu noi modele, acestea fiind disponibile atât în magazinele fizice din Bucureşti şi din ţară, cât şi în magazinul online www.fashionsense.ro SENSE este un business de familie, înfiinţat la Roman, în anul 1997, de către soţii Cristina şi Sorin Chiriac. De la o mică secţie cu 40 de angajaţi, marca românească a ajuns în prezent la peste 800 de angajaţi, mândrindu-se cu o reţea naţională de 17 magazine fizice, completată de magazinul online www.fashionsense.ro . O parte din producţie este destinată exportului, în timp ce un alt sector lucrează exclusiv pentru Sense. În total există trei centre de creaţie şi de cercetare, unul la Iaşi şi două la Roman, acestea din urmă fiind specializate pe ţesături şi tricotaje. Toate colecţiile brandului poartă semnătura designerului Andreea Tincu.Magazinele SENSE sunt situate în Bucureşti (Flagship Store – Str. Jean-Louis Calderon nr.54), Alba-Iulia, Arad, Bacău, Timişoara, Bistriţa, Botoşani, Brăila, Braşov, Constanţa, Iaşi, Galaţi, Piatra Neamţ, Roman, Piteşti, Ploieşti, Târgu Mureş, în 2019 brandul urmând să îşi extindă reţeaua şi în alte oraşe.