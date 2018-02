Rosu seducator pentru Valentine`s Day

Te pregatesti intens pentru Ziua Indragostitilor? Atunci, dupa ce alegi cadoul potrivit pentru iubitul tau, opteaza si pentru o tinuta seducatoare, in tonuri de rosu, care sa il impresioneze! Stilistii La Femme Romania, iti recomanda cateva pisese, seducatoare, ideale pentru Valentine`s Day:O bluza sic, cu buline, sugestia pentru o cina romantica – Daca vrei un look elegant pentru o cina romantic, stilistii La Femme Romania iti recomanda o bluza vaporoasa, rosie cu buline albe. Aceasta piesa iti va asigura un look retro, feminin!O rochie de catifea, daca mergeti la un film pentru indragostiti – Rochia visinie din catifea este ideala pentru o tinuta lejera de Ziua Indragostitilor.Poart-o la film, fie cu o pereche de pantaloni din piele fie cu un dress negru, cu model seducator.Un body rosu cu dantela, pentru un weekend romantic la munte – Ce poate fi mai seducator ca dantela rosie? Daca tu si iubitul tau mergeti intr-un weekend romantic la munte de Valentine`s Day, stilistii La Femme Romania iti recomanda sa porti un body cu dantela rosie. Accesorizeaza tinuta cu o pereche de pantaloni sau cu o fusta care sa iti puna in valoare formele!