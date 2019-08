Pandora anunță parteneriatul cu Millie Bobby Brown pentru lansarea unei noi colecții de bijuterii

Prima campanie oficială de promovare a unei noi colecții de bijuterii Pandora, care se lansează în a doua parte a acestui an și sărbătorește exprimarea propriului stil, o va avea ca imagine pe Millie Bobby Brown, actriță renumită și activistă dedicată schimbărilor pozitive din generația ei.Nominalizată la premiile Emmy de două ori și cea mai tânără ambasadoare UNICEF de până acum, Brown a semnat un contract pe doi ani de zile cu Pandora în vederea promovării colecției. „Mă simt extrem de onorată să colaborez cu Pandora. Iubesc Pandora pentru că oricine își poate spune propria poveste, fiecare simbol sugerând unicitate și individualitate”, a spus Millie Bobby Brown.Imortalizată de către fotograful de modă, Cass Bird, campania include imagini cu Brown în Atlanta, Georgia, orașul ei natal adoptiv, purtând o selecție special aleasă de bijuterii din noua colecție. În concordanță cu fotografiile, Pandora va publica un film digital cu Brown, evidențiind legăturile ei personale cu noile bijuterii.Luând în considerare impactul universal pe care Brown îl are asupra culturii pop moderne, Directorul de creație și Brand Officer Pandora, Stephen Fairchild, declară despre parteneriat: „Millie Bobby Brown este amabasadorul de imagine perfect pentru noua generație de bijuterii Pandora, ce își dorește să responsabilizeze femeile și să le încurajeze să se exprime liber.Millie nu este doar o actriță de succes și o persoană publică influentă, ci și o adolescentă plină de viață, ce aduce un suflu nou și personal bijuteriilor noastre, completând viziunea Pandora”.Millie Bobby Brown a devenit faimoasă interpretând-o pe Eleven (Unsprezece) în serialul televizat Netflix „Stranger Things” („Lucruri ciudate”). Debutul ei în film a fost marcat în anul 2019 de pelicula „Godzilla: King of the Monsters” („Godzilla: Regele monștrilor”). Brown este cea mai tânără apariție în topul realizat de Time – 100 cele mai influente persoane din lume.Noua campanie va fi lansată digital în octombrie 2019.