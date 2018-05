În luna mai, Levi's® sărbătorește 145 de ani de la lansarea Levi's® 501®, modelul original de blugi cu butoni. Ziua de 20 mai este numită „Ziua 501®” și pentru a celebra colecția și stilul iconic, Levi's® a creat o ediție specială 501®. Aceasta include blugi ediție limitată 501® cu butoni aurii sau colorați, inspirați de istoria Levi's®. Pe lângă blugi, colecția include și tricouri, care au o grafică amuzantă, cu semnătura „Button Your Fly!”. Mesajul inscripționat îndrăzneț pe piept, în culori retro, celebrează invenția Levi's®, modelul de blugi cu butoni.



"Uau, 145 de ani. Simt că de fiecare dată când spunem asta trebuie să ne oprim pentru a reflecta puțin. Există foarte puține produse de îmbrăcăminte în istoria omenirii care pot concura din perspectiva longevității. Privindu-l dintr-un unghi antropologic, modelul 501® este ceva ce inspiră respect din tot sufletul. Nu cred că a existat ceva atât de utilizat și testat sau ceva care a avut un impact cultural atât de mare. Este incredibil. În luna mai sărbătorim „Ziua 501®” (ziua de 20 mai 1873 a fost dată brevetului nostru pentru nitul de la buzunar) și avem câteva modele speciale 501® care vor ajunge în magazine. Există o ediție limitată 501® - cu un "tiv expresiv", care are Levi's® 501® scris pe margine și butonii aurii. Există o poveste interesantă în spatele butonilor - am descoperit recent o pereche de 501 headstock 1947, ceea ce înseamnă că nu a fost niciodată purtată. Orice entuziast al denimului va recunoaște produsele din '47 ca "blugi de senzație" și găsirea unei astfel de perechi este ceva incredibil! Oricum, butonii de pe această pereche specială au fost oxidați până la o culoare aurie - așa că am replicat nuanța aurie pentru aceste ediții limitate. Există și alte două "modele aniversare 501®". Un set va avea butonii multicolori.



Ediția limitată aniversară 501®



De la artiști la designeri, cântăreți de muzică rock până la activiști ai culturii tinerilor și cei care setează trenduri de lux, blugii Levi's® 501® reprezintă prima alegere pe tot parcursul anului. Familia 501® are o ediție de vară cu butonii în culori pastelate. Ducând acest design mai departe, modelele bărbătești de 501® sunt disponibile cu butoni roșii, cu caracterele ”501® ”.



Toți cei care au purtat blugi originali Levi's® 501® au contribuit la povestea lor aflată în continuă schimbare ce aduce în acest sezon un prim buton placat cu aur și tivul caracteristic Levi's®. De ce aur? Nostalgia se află în centrul acestei ediții limitate. Modelul 501® a fost conceput inițial ca un pantalon de lucru pentru mineri, în timpul goanei după aur din mijlocul secolului al XIX-lea, această ediție sărbătorind amintirea trecutului printr-un omagiu adus purtătorilor de blugi din anul 1873. 501® s-a transformat într-un produs emblematic al modei și al culturii populare; ediția limitată, 501® cu butoni aurii, devenind o întoarcere la acele începuturi. Colecția 501® cu butonii aurii va fi disponibilă în Europa, iar fiecare pereche va include inscripția și o ștampilă, ambele tipărite cu aur.



Tricouri cu mesaj

Tricourile supradimensionate, 100% din bumbac, prezintă grafica emblematică a campaniei „Button your Fly" a Levi's®, de la începutul anilor '90. Tricourile unisex sunt tipărite cu textul de atunci, care îi îndeamnă pe purtători să „button their fly”; acest design vine în culorile gri, alb și negru, paletele de culori perfecte pentru blugii 501®.